Martín Fierro: Dalma no fue invitada al homenaje de Diego y destrozó a Ventura

Dalma Maradona publicó un contundente descargo en sus redes por no haber sido invitada al homenaje a su papá, Diego Maradona.

Dalma Maradona no fue invitada al homenaje de Diego y apuntó contra Luis Ventura.

Dalma Maradona publicó un fuerte descargo en sus redes sociales en relación al homenaje a su padre, Diego Maradona, que se llevará a cabo en los premios Martín Fierro 2022, organizados por Luis Ventura. Este homenaje, llevado a cabo por miembros de la APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radio Argentina), tomó a Dalma completamente por sorpresa.

Todo comenzó cuando se supo que “Dieguito” Fernando y su madre, Verónica Ojeda, habían sido invitados a la entrega de premios, en donde se llevará a cabo un homenaje muy especial en nombre de “El Diez”. A diferencia de ellos, ni Dalma ni Gianinna recibieron la invitación.

“Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Schultz no entiende cómo no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas!”, comenzó Dalma.

"No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre!”, cerró la actriz en el posteo, publicado en sus historias de Instagram. Por otro lado, la madre de Dalma, Claudia Villafañe, también fue invitada a la entrega de premios por Telefe, canal que la consagró como ganadora de MasterChef Celebrity en 2021.

Dalma Maradona reveló la razón por la que estudió actuación

Dalma comenzó su carrera artística desde muy pequeña. Ya de adulta, se recibió de licenciada en Actuación en la UNA (Universidad Nacional de las Artes). En diálogo con El Destape Radio, la hija de Maradona contó el motivo por el que eligió esta carrera.

"Empecé a estudiar teatro porque cuando empecé primer grado, acá en Argentina, no hablaba mucho, no me conocían mucho la voz. Para ver si así más o menos podía interactuar más con los compañeros, en vez de ir directamente a un psicólogo”, reveló. De a poco, se fue enamorando de la actuación y debutó en Cebollitas.

Sobre su formación profesional, Dalma expresó: “Cuando terminé el colegio me metí en la UNA, que es un lugar increíble. Tiene los mejores profesores del mundo y hay un talento desmedido ahí adentro. Tuve una experiencia buenísima, pasé unos años hermosos y de mucho aprendizaje”.