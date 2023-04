Marley reveló la experiencia que tuvo con Mirko: "No quería soltarme"

Marley hizo público el episodio que vivió con su hijo Mirko. Qué fue lo que dijo el conductor de The Challenge Argentina.

Marley es uno de los conductores más famosos de Telefe y la televisión argentina en general. Es por esta razón que el canal de "las pelotitas" decidió que emigre a Colombia para grabar la próxima edición de Expedición Robinson y, por su parte, la figura decidió ir sin su hijo. La curiosa determinación, que generó opiniones diversas en las redes sociales, causó tristeza profunda en el pequeño de cinco años puesto que estará sin su padre durante los próximos dos meses.

“Estuvo todas las vacaciones muy ansioso y diciéndole a la gente: ´Yo ya soy re grande porque pasé a sala de 5 años´. ¡No veía la hora de usar el uniforme y empezar las clases!”, comenzó diciendo Marley. Acto seguido, el conductor de Telefe narró cómo fue su día con Mirko antes de que el chico tome conciencia de la ausencia de su padre durante las próximas semanas.

Contando la experiencia que vivió cuando su hijo notó que ya no tendrá a su padre en los dos meses venideros, Marley aseguró: “Desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: ´No quiero ir´ me dijo. Creo que ahí tomó conciencia de que esta experiencia que tanto esperaba se va a repetir durante muchos años y eso un poco lo angustió”. Entró a la salita agarrado a mi pierna y no quería soltarme”.

Marley se va del país por pedido de Telefe: el comunicado del canal

Marley se va del país. El conductor de Telefe sorprendió a todos con una decisión inesperada, puesto que nada hacía sospechar que Alejandro Wiebe se iría de la República Argentina. La noticia se viralizó en las últimas horas y la gente se pregunta cuál fue la razón por la que una de las figuras de la televisión protagonizará este episodio.

De acuerdo a lo expresado por la sección La Pavada de Crónica, Telefe confirmó que Marley deberá viajar a Colombia para grabar una nueva edición de Expedición Robinson en una isla desierta. A diferencia del envío anterior, en este no habría famosos y los participantes deberán sobrevivir en una isla desierta del país cafetero.

En tanto, Telefe continúa haciendo castings para seleccionar gente que participe en Expedición Robinson. La idea del canal sería variar en edades y que no todos tengan una preparación física previa que les "facilite" sobrevivir en la isla. La grabación del programa se extenderá durante dos meses y Marley espera que su hijo Mirko se reúna con él (NdeR: sería llevado por su familia) en el mes de junio (sus vacaciones en el colegio alemán al que asiste).