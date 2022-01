Marley quedó paralizado con una frase escalofriante de Mirko: "Vi a tu papá"

Creer o reventar. Mirko asegura ver y hablar con el padre de Marley, que murió hace muchos años.

Marley reveló una experiencia paranormal que vivió con Mirko y que lo dejó sin palabras. En la serie documental que ambos protagonizan por Paramount+, el conductor de Por el mundo contó que su hijo, en ocasiones, veía o hablaba con su papá, quien está muerto hace muchos años.

Todo comenzó con una conversación entre Marley y Florencia Peña, en la que ambos contaron experiencias paranormales que vivieron en los últimos años. "Vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años, más de una década. Le digo que es mi papá. Más tarde, cuando lo voy a dormir me dice: cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá. A la semana me lo vuelve a decir, me quedé como flasheado", aseguró el conductor.

"Siempre me interesó lo paranormal, me interesa saber qué hay más allá de esta vida", confesó Marley. Pero eso no es todo. Porque a esa anécdota se le suma otra en la casa de la madre del conductor. "Estamos en la casa de mi vieja, y habla por teléfono y dice: hola abuelo. Y le pregunto con quién habla, si con el abuelo, y me dice que si. Yo le pregunté dónde estaba el abuelo y señala el sillón donde se sentaba en la casa de mi vieja, que estaba ahí en ese momento".

Un estreno muy especial: Mirko y Marley de protagonistas

Paramount+ estrenó el jueves "Marley & Mirko", un reality en el que el reconocido conductor televisivo muestra su vida cotidiana junto a su pequeño hijo y que tiene también un enfoque de difusión en la temática de paternidad en solitario y en la subrogación de vientres, método elegido por Marley.

El servicio de streaming premium de ViacomCBS refleja el desafío de ser padre soltero y primerizo, que ya en un primer adelanto del programa develó la decisión de Marley de volver a ser padre.

En cada uno de los ocho episodios de media hora que dura el envío, con los primeros cuatro emitiéndose juntos y luego semanalmente el resto, Marley reflexiona sobre la decisión y avanza en los procesos de subrogación, temática en la que el conductor se explayó desde España en un reportaje por videoconferencia con Télam.

"Es una buena oportunidad para contar mi historia, ya que Paramount+ se ve en tantos países. Para mostrar otro tipo de familias, porque cuando la gente se enteró de que iba a ser papá recibí muchísimos mensajes de parejas, hombres y mujeres que no podían tener hijos y vieron en mi historia una forma de encontrar una solución para poder tener hijos ellos también", indicó el animador.

En ese sentido, contó que "a muchos les escribía y los ayudé, les fui contestando en privado o a través de conocidos. Y se fueron formando muchas familias: nacieron más de 15 chicos. Mostrar esta historia a toda América va a ayudar un montón a abrir cabezas y a pensar que hoy en día hay muchos estilos y familias, y muchas formas de tener hijos".