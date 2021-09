Marley le regalará al ganador de La Voz Argentina, Francisco, un objeto muy especial de su hijo Mirko

Marley y su hijo Mirko, de 3 años, le enviaron un cálido saludo a Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, que acaba de convertirse en padre por primera vez.

Francisco Benítez ganó La Voz Argentina 2021, el reality show de canto de Telefe. Marley, quien condujo todo el programa, conversó con su hijo Mirko, de tres años, y le contó que Francisco se convirtió en papá ayer. Además, le dijo al pequeño que iban a regalarle el cochecito de bebés que él usaba.

“Ayer terminó la voz argentina y ganó Francisco. Fue el mejor cantante y la gente lo eligió y hoy justo se transformó en papá, tuvo a su hijo, que se llama Ciro”, le explicó Marley, mientras estaban adentro de su auto. “Así que ahora le vamos a mandar un beso enorme, felicitaciones por Ciro, ¿y qué te parece si le regalamos el carrito de bebé que vos ya no usas? Se lo puedo dar para que lo use con Ciro, ¿te parece?”, le preguntó el conductor de La Voz a su hijo.

Mirko le dio el okey y, por lo bajo, dijo que quería que él ganara La Voz Argentina. “¿Vos querías que gane yo? Pero yo no concursaba porque yo no sé cantar, yo conducía el programa”, expresó Marley, entre risas, por las ocurrencias del nene. Justo al día siguiente de consagrarse como ganador, Francisco se convirtió en papá este lunes 6 de septiembre en Córdoba Captial, en la Clínica del Salvador. Afortunadamente, todo salió bien y el bebé nació con un buen estado de salud.

Francisco Benítez ganó La Voz Argentina

Por las encuestas de La Voz Argentina, los resultados decían una cosa indiscutible: estaba muy peleado entre Francisco, perteneciente al team Sole, y Luz Gaggi, del team de Mau y Ricky Montaner. Finalmente, ganó él con un 44,3% de los votos y a él le siguió Luz, con un 27,9%. Por último, Nicolás Olmedo, del team Lali Espósito, quedó en tercer lugar y Ezequiel Pedraza, del equipo de Ricardo Montaner, en el cuarto y último.

Como cada vez que se suben al escenario, los coach hicieron hincapié en algo fundamental: que ganar o perder un concurso no define las capacidades artísticas de nadie y que nada va a detener el curso de su carrera en la industria de la música. Además, los Montaner le dijeron a Luz que ven un futuro brillante para ella con las discográficas del extranjero.

La historia de Francisco Benítez

Francisco Benítez es tartamudo desde chico, pero cuando se sube al escenario a cantar, misteriosamente su problema se resuelve. Durante toda La Voz Argentina, impactó al jurado y al público con sus habiliades vocales, pero por sobre todas las cosas, por la magia que genera con su voz y por la emoción que transmite. “Sufro de tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.

“Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente, no puedo decir si lo hago bien o no”, sentenció el ganador de La Voz Argentina. Al ganar el concurso, Francisco Benítez dijo unas palabras que conmovieron a todos sus compañeros de equipo: "Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia".