Marley dará un importante paso en su vida: "Está buscando"

El conductor tomó una rotunda decisión sobre su vida personal que ya fue confirmada públicamente pero anunció que "faltan meses todavía".

Marley confirmó una importante noticia que ya alegró a sus fanáticos. Luego de haber recibido una inesperado mensaje de felicitaciones en sus redes sociales, se conocieron más detalles sobre esta novedad que involucra al famoso conductor: a cuatro años de haberse convertido en papá de Mirko, inició la búsqueda de su segundo hijo.

"Bombazo. Felicitaciones Marley. La mejor noticia para dar. Vas a ser un excelente padre. Bendiciones", escribió el periodista Daniel Ambrosino en sus redes sociales. De esta forma, el panelista expuso la noticia que el conductor no había dado, pero tampoco se molestó en ocultarlo. "Gracias", escribió el conductor de Telefe en respuesta a este mensaje que exponía sus planes. Sin embargo, luego se conoció más información sobre este proyecto.

Luego de este anuncio en redes sociales, Marcela Tauro develó más detalles sobre este proyecto que tiene Marley para su vida, en una de las últimas emisiones de Intrusos. Según informó la panelista, el conductor de Por El Mundo tendrá otro bebé a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos. "Está buscando un hermanito para Mirko", develó la periodista.

Tauro comentó que habló personalmente con Marley y el conductor le confirmó estar en la búsqueda de su segundo hijo, pero se negó a entrar en detalles. "Faltan meses todavía. No hay embriones aún", amplió Marcela durante el programa de América TV conducido por Flor de la V. Y aunque si bien los primeros intentos no dieron resultado, el conductor de La Voz Argentina no está dispuesto a bajar los brazos. "Tiene que esperar unos meses para volver a intentar", concluyó el informativo la periodista.

La jugosa propuesta que Marley recibió frente a la llegada de su hijo

En medio de los trámites que debe realizar para convertirse en papá por segunda vez, Marley recibió una propuesta muy especial por parte de una famosa plataforma de streaming. Según informó Marcela Tauro, el conductor fue tentado a protagonizar otro reality show.

Paramount+ fue la plataforma que convocó a Marley para hacer una serie sobre la llegada de su segundo hijo. "Le ofrecen hacer ya un reality sobre el nacimiento del bebé", comentó Tauro pero no informó si el conductor estaba interesado en la propuesta o no.

Cabe resaltar que Marley ya grabó otro reality show para la plataforma, en donde mostró cómo es su vida como padre soltero en la cotidianidad. Hacer la tarea con Mirko, llevarlo a la escuela, lidiar con los caprichos y los problemas del día que no suelen verse frente a las cámaras, fueron algunos de las cuestiones que tocó la producción llamada Marley & Mirko.