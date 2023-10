Mario Massaccesi se animó a mostrar su cara menos conocida: "Una derivación"

El periodista compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram y relató cómo vive su presente. Mario Massaccesi se sinceró con sus miles de seguidores.

Mario Massaccesi es un conocido periodista que se desempeña desde hace años como conductor en El Trece pero durante mucho tiempo su vida íntima fue una incógnita. A pesar de esa realidad, el comunicador utiliza sus redes sociales de manera activa y de ese modo comenzó a mostrar una nueva faceta suya, más personal. En una reciente publicación, Massaccesi se explayó sobre un rasgo de su personalidad ligado a la espiritualidad.

El presentador es coach ontológico además de periodista y hace viajes a otros países para formarse en ese campo. De hecho, en su cuenta oficial de Instagram compartió en las últimas semanas algunas imágenes de su paso por países de Oriente, donde conectó con su costado más espiritual. Massaccesi ya había visitado India y publicado imágenes de ese suceso, pero en esta ocasión no solo acudió a ese país: también estuvo en Nepal.

"Fue una derivación de mi segunda visita a la India. Además de talleres, los tres libros, los podcasts y el teatro, con Patricia Daleiro, mi coequiper, estamos haciendo ‘viajes con sentido’: acompañamos a grupos de viajeros que eligen destinos donde es posible, además, hacer una conexión interior, espiritual y reflexiva", comentó el periodista en diálogo con Gente sobre su costado espiritual. Y sumó: "Después de India, nos dijimos: ‘¿por qué no cruzamos a Nepal y hacemos nuestra propia experiencia?’".

Las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram de la ciudad de Katmandú tuvieron miles de "me gusta" y comentarios de aliento hacia el comunicador, quien se mostró feliz y orgulloso de sus logros en esta nueva arista de su vida. "Genio que energía transmitis", "Qué lindo como disfrutas. Se te extraña" y "Marito estas intacto en energía, ahora si" fueron algunos de los mensajes que los usuarios de redes le dejaron en sus posteos.

La irónica publicación de Mario Massaccesi en sus redes sociales

Mario Massaccesi aludió a su hartazgo ante la mala energía de ciertas personas e hizo un sarcástico posteo en su cuenta de Instagram al respecto. "De vez en cuando, en algunas circunstancias y con determinada gente, hay que saber y/o aprender a ponerse de culo. Que tengas un gran martes", escribió el conductor de televisión en el pie de foto.

En el video compartido, se puede ver una mano que dibuja una gran cantidad de traseros desnudos uno al lado del otro y por ese motivo muchos seguidores de Massaccesi evidenciaron su sorpresa ante esa publicación en la sección de comentarios. "Es real,más en estos días donde no sabes como responder frente a situaciones que te toca vivir!! Darte vuelta sirve para no ver la realidad, pero tampoco es bueno no enfrentarla!”, “Estamos acostumbrados ...ojalá q pronto no paremos y desaprendanos..para no repetirlo” y “Excelente reflexión y muy cierta” fueron los mensajes que dejaron los usuarios, sorprendidos ante el posteo del periodista de 56 años.