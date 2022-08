Marina Calabró se sacó y explotó contra Eduardo Feinmann: "Se fue de las manos"

El periodista y la columnista radial tuvieron un fuerte cruce por una supuesta chicana por parte de Calabró al conductor de TV. Eduardo Feinmann se cansó y mostró su enojo con su colega.

Eduardo Feinmann se enojó con Marina Calabró por su informe en la radio sobre las marcaciones de rating de su programa. El periodista de La Nación Más defendió su ciclo de televisión y lanzó una ironía contra la columnista del Lanata Sin Filtro, quien le respondió con todo.

"¿Eso te parece tirar a alguien al bombo? Decir 'primero Jonito y su Más Realidad y segundo el noticiero de Feinmann con tanto'. Me parece que fue como una cosa de chiste que se fue de las manos, se empezó a enojar en serio por la interacción entre ellos y la terminé ligando yo como daño colateral", comenzó su descargo la hermana menor de Iliana Calabró. Y añadió: "Lo califico de gratuito porque encuentren ustedes en el archivo una línea mía contra Feinmann o contra su rating, contra su programa, contra su número o contra su éxito. No la hay. Ahí es donde digo gratuito".

Calabró continuó con su descargo, algo enojada tras el injusto planteo de su colega y sumó: "Me acusó de presunto favoritismo con Jonatan, cuando lo que yo hago es leer la planilla (del rating). Además, si le parece que es tirarlo al bombo decir que en general queda segundo en la tabla general de las señales de programas de noticias".

"Yo no le tengo miedo a la palabra. ¿Quién no ha tenido fracasos? Pero Confrontados terminó un contrato un 31 de diciembre, no fue levantado. El promedio del ciclo fue 2.03, lo pueden chequear, es dato oficial de Ibope. Yo no calificaría eso de fracaso. Me parece gratuito, no venía al caso", cerró.

Por su parte, Feinamnn también habló con LAM y enunció: "Yo no existo. Soy un panelista que conduce. Debería leer un poquitito mejor. Falla un poco en matemáticas. Está muy bien en Ciencias Políticas pero en Matemáticas está floja".

Fuerte descargo de Eduardo Feinmann sobre el lenguaje inclusivo

"No más ‘chiques’, no más ‘todes’, ni ‘amigues’ ni ‘diputades’ en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buena la normativa de la Ciudad, de la ministra Acuña y del jefe de gobierno Rodríguez Larreta. La normativa fue enviada a todos los colegios y a todos los maestros y directores de la Ciudad de Buenos Aires", comenzó Feinmann su descargo sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. Y agregó: "Aplica únicamente a los contenidos que dan los docentes en clases al material que se le entrega a los estudiantes y a los documentos oficiales de los establecimientos educativos".