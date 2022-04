Marina Calabró humilló a Andy Kusnetzoff: "Me responde con miedo"

Marina Calabró liquidó a Andy Kusnetzoff por el nuevo PH Podemos Hablar en Telefe en Radio Mitre y el conductor le contestó. Qué se dijeron.

PH Podemos Hablar volvió a Telefe en este 2022 con un rating un poco más bajo de lo que se esperaba en el prime time de los sábados. Por lo tanto, muchos comenzaron a liquidar tanto al programa como al canal de televisión, a la producción y al conductor Andy Kusnetzoff. Entre las críticas más fuertes estuvo la de su vieja conocida Marina Calabró.

Como panelista de Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790), la periodista y politóloga de 48 años cruzó a su colega sorpresivamente. La cuestión es que el presentador reaccionó y le contestó, por lo cual entraron en un ida y vuelta picante que tuvo como eje el regreso de uno de los ciclos más exitosos de la temporada pasada.

Marina Calabró fulminó a Andy Kusnetzoff por el nuevo PH: "Oscureli"

El debate en el programa de radio comandado por Jorge Lanata, la hija de Juan Carlos Calabró se encargó de la sección de la farándula argentina. Luego de las charlas acerca de otros temas vinculados con la pantalla chica, llegó el turno de Podemos Hablar, por Telefe. Y la panelista fue más pesimista de lo que se esperaba.

"El nuevo PH... Más o menos nuevo. Está oscureli (por el punto de encuentro), queda en penumbras", arrancó Marina Calabró a pura crítica negativa. A la comunicadora no la convenció "esto de hacerlo moderno e intimista" porque, según ella, "lo intimista se logra por el clima y por la interacción, no por bajar la luz, chicos". "No sé, a mí no me gustó, principalmente el fondo marrón", insistió la hermana de Iliana. Y opinó que en la actualidad ya "no se usa el marrón en la televisión, es horrible, no va".

Andy Kusnetzoff le contestó a Marina Calabró por sus críticas a PH

Sin embargo, la reacción del conductor de Telefe no tardó en llegar y llegó de la mano de LAM (América TV). Al comienzo, Andy aseguró que "el que que quiera criticar está bárbaro" y después agregó: "Yo estoy feliz. No tengo idea de lo que dijo Marina. A todo el mundo no le tiene por qué gustar lo que hago".

El último capítulo de esta historia caliente lo protagonizó otra vez Marina Calabró, que recurrió a la ironía y hasta se tomó en broma la contestación de su colega: "Yo prefiero que me respondan con maldad... ¡Si me va a responder con miedo, no tiene sentido porque no nos podemos seguir peleando! ¡Me responde con demasiado cariño, Kusnetzoff!”.