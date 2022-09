Mariano Iúdica generó tensión en América TV con una historia confusa: "Le pegó"

Mariano Iúdica contó una extraña pelea con su mujer e involucró a un Golden Retriever como responsable de un golpe que lo dejó durmiendo en el cuarto de su hijo.

Mariano Iúdica contó una extraña anécdota de cuando se peleó con su esposa, Romina Propato, y terminó durmiendo en el cuarto de su hijo, generando un incómodo momento de tensión en América TV. En su relato, el conductor involucró a su Golden Retriever como responsable de un golpe que recibió su esposa.

Todo comenzó en la transmisión de La noche del domingo (América TV), cuando Iúdica reveló los detalles de la situación que generó malestar en la pareja y donde estuvo involucrado su perro Golden, que en un ataque de celos habría golpeado a su mujer. "Yo anoche dormí en el cuarto de Salva (Salvador, su último hijo)... Quiero contar lo que me pasó. Lo conté en el camarín y se me ríen", arrancó el conductor.

"Yo estaba en el sillón, tirado con el control remoto. Ella baja y cuando el perro ve que nos abramos y nos besamos, se pone celoso. Es un perro grande, un Golden y se mete en el medio. Se metió en el medio, levantó el hocico y con el control remoto le pegó a ella en la cara, muy fuerte. La verdad, fue muy fuerte. Y me dijo ´me mataste, boludo", agregó, logrando un clima de alerta en el estudio.

Más allá de la historia confusa, Mariano señaló que la historia terminó con final feliz y pudieron recomponer las bases de la relación: "Eso generó una pelea pero no me separé. Me tuve que ir a dormir al cuarto de mi hijo".

Mariano Iúdica rompió el silencio tras el incidente con la hija de Fernanda Callejón: "No podía creerlo"

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Mariano Iúdica habló sobre el episodio que volvió tendencia al programa en varias plataformas. Pese a que no salió en vivo, el periodista leyó parte de los mensajes que intercambió por WhatsApp con el conductor de La Noche de Domingo.

"No podía creerlo y gracias a Dios fue una anécdota", empezaron las declaraciones de Mariano Iúdica sobre el tema. En ese sentido, Etchegoyen añadió citando al exconductor de Polémica en el Bar: "Jamás pensó que la moto estaba encendida".