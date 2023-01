Marianela Mirra fulminó a Maxi y a "El Conejo" de Gran Hermano: "No hicieron nada"

La exparticipante de Gran Hermano dio su opinión sobre dos de los varones que actualmente participan en el reality y su dictamen fue lapidario.

Marianela Mirra no aceptó estar en El Debate de Gran Hermano (Telefe), pero sigue de cerca la nueva temporada del exitoso reality y no se abstiene de opinar sobre los participantes y los escándalos semanales del juego. Y en las últimas horas lanzó un feroz dictamen sobre Alexis "El Conejo" y Maxi, con un fuerte argumento para dejarlos fuera de la casa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó una serie de stories con su opinión sobre los dos varones de la casa y no mostró piedad alguna a la hora de calificar su desempeño en la competencia. "Que se vayan Alexis y Maxi q solo servían para ponerla!!! Ya fue", escribió en una de las placas que coronó con emojis de caras riéndose.

La fulminante opinión de Marianela Mirra sobre Maxi y "El Conejo", los cordobeses de Gran Hermano.

Muy afilada, reiteró en una segunda placa su opinión sobre los dos cordobeses: "No hicieron nada más q garchar". También, reveló quién es su participante favorito en lo que va del certamen, pese a las polémicas que sobrevuelan sobre el elegido: “Hablemos de ‘Gran Hermano’…cómo me gustaría que se vacha Alexis y Maxi!!! Sigo siendo fan de Alfa, más info…todos los días cambia esto. Piden a los de ‘GH’ que sean ejemplo para la sociedad ¡Déjense de joder!”.

Julieta y Marcos y una noche de "fuego y pasión" en Gran Hermano

Julieta y Marcos dejaron las camas de Gran Hermano vacías durante la madrugada y las cámaras de Pluto TV evitaron mostrar que hacían. La situación llevó a la investigación de los televidentes, que apunta a una noche de "fuego y pasión". Si de shippeo se trata, los deseos de que exista un romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio por parte de los televidentes de Gran Hermano son altísimos y cada tanto los participantes ofrecen momentos para ilusionarse. De hecho, durante la madrugada del viernes, esos rumores volvieron a crecer cuando ninguno de los dos apareció en su cama.

De acuerdo con la investigación de los usuarios y televidentes más fanáticos del ciclo de Telefe, que no se pierden un segundo de la transmisión de Pluto TV, cerca de las 6, cuando el resto de los participantes dormía, las camas de Julieta y Marcos aparecieron vacías en la transmisión. Como claramente ese no es el horario habitual en el que los jóvenes se despiertan, las suspicacias quedaron a la orden del día. “Decime que hubo fuego y pasión en el sillón, por favor. Necesito que me lo confirmes”, soltó un usuario al mostrar el fragmento de video en el que se escucha a Julieta contar que se fueron de la habitación junto a Marcos. El motivo habría sido que los ronquidos de Daniela no los dejaban dormir, pero hasta sus propios compañeros desconfiaron del argumento. “Nos hizo levantar”, dijo la actriz.

Mientras algunos usuarios intentaban contradecir la teoría, la cuenta @chariisb fue contundente al marcar la hora en que la presunta pareja desapareció: "Esto que comentan fue a las 6am, las cámaras enfocaban las dos piezas y ellos no estaban (todo el resto de la noche sí durmieron en sus camas)”. Al comprobar la transmisión es posible corroborar que la camas estaban vacías a la hora en cuestión y que los únicos ausentes eran Julieta y Marcos. Lo cierto es que Pluto TV sólo mostró ese sector de la casa y evitó enfocar el sillón, donde habría sucedido la consumación del romance. Claro está, Pluto TV muchas veces oculta momentos clave de la vida de los participantes de Gran Hermano para mostrarlos en su edición central nocturna.