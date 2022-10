Marianela Mirra explotó de indignación contra Gran Hermano: "No lo veo más"

La exparticipante que ganó la edición 2007 de Gran Hermano lanzó un enojadísimo descargo contra la producción del reality.

Pasaron dos emisiones de la vuelta de Gran Hermano a la televisión y ya están apareciendo las primeras polémicas en torno a los 18 concursantes y el formato por el que apostó Telefe. Una de las mayores críticas del programa fue Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007, quien lanzó un picante descargo en redes sociales: "No lo veo más".

Fuera de la agenda mediática -tras las escandalosas declaraciones que hizo cuando Jorge Rial salía con Mariana "Loly" Antoniale- Marianela volvió a ser foco de interés debido a su opinión sobre los primeros episodios de Gran Hermano 2022. “Mi molde se rompió, es lo que queda”, lanzó en una picante storie antes de extender sus críticas al programa.

"No romanticen las historias tristes, por favor!!! Tienen que divertir a la audiencia, que es essssto. Tengan la capacidad y habilidad de comprar a la gente por lo que son, sin encasillarse en quién y cómo son. Miren que los perdonamos, no los vamos a juzgar", arremetió Marianela, en una clara señal de disgusto con el casting de la nueva temporada. Luego de enumerar las cosas que no le gustaron de la competencia, Marianela lanzó un fuerte dictamen como televidente: "No lo veo más".

Jorge Rial reveló lo que todos sabían sobre Marianela Mirra: "No movía"

Jorge Rial rompió el silencio tras el comienzo de la nueva edición de Gran Hermano y no dudó en revelar la verdad sobre Marianela Mirra, ganadora del reality en el 2007. "No movía la aguja", aseguró el conductor de Argenzuela en su programa de C5N, quien hace algunas horas también reconoció ser fanático del formato.

Si hay alguien que puede hablar de Gran Hermano en Argentina sin dudas se trata de Jorge Rial, dado que condujo siete ediciones diferentes del popular reality que marcó un antes y un después en la televisión argentina. Una de las grandes polémicas que el conductor vivió durante su paso por el ciclo estuvo protagonizada por Marianela Mirra, con quien tuvo una relación fuera de la casa de GH y terminó muy peleado. Es que la ganadora de la cuarta edición del reality sorprendió a todos en la competencia al poner en jaque con la "espontánea" a Diego Leonardi, uno de los favoritos de aquel entonces. Esta acción pavimentó el camino para el posterior triunfo de Marianela y quedó en el recuerdo de todos los fanáticos del formato.

En ese sentido, Jorge Rial recordó lo sucedido tras el comienzo de la nueva edición de Gran Hermano. "Este programa es una olla con una sopa. En la sopa está lo que flota, que es lo primero que vez, lo que te llama la atención (...) Marianela explotó un mes antes del final. Hasta ahí ella era una participante más, no movía la aguja. Era intrascendente hasta que hizo la espontánea y explotó… ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son", sentenció el periodista sobre la participación de Marianela en el reality, en 2007.