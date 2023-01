María Susini explotó contra Romina Gaetani: "Tiene que acomodar su cerebro"

María Susini explotó de furia por los nuevos dichos en su contra de Romina Gaetani y no dudó en destrozarla en una entrevista televisiva.

María Susini explotó de furia y le contestó con todo a Romina Gaetani, que no solo había vuelto a hablar de su pelea con Facundo Arana en la televisión sino que también apuntó contra la modelo. "Que no se meta más con quien no se lo merece", disparó picante la esposa de Arana, que había preferido no sumarse al escándalo mediático que se generó por la denuncia de la actriz.

Hace algunos meses, Romina Gaetani acusó a Facundo Arana de violento y relató una serie de episodios que lo tuvieron como protagonista mientras trabajaban juntos. Los actores mostraron en redes sociales que se habían reunido para limar asperezas y sellar algún tipo de acuerdo, como circuló en aquel momento. Pero lo cierto es que el mismo no habría prosperado, dado que Romina Gaetani volvió a apuntar contra Arana y también cuestionó a su esposa María Susini por defender al actor.

Lejos de hacerse la desentendida, Susini charló con Socios del espectáculo desde Mar del Plata y destrozó a Gaetani. "Cada uno tiene que acomodar su cerebro. Hay gente a la que le conviene acomodarlo según lo que les parezca cómodo. Yo en Romina no confío y Facundo pecó de inocente cuando se juntaron a hablar, porque no firmó ningún acuerdo con ella", comenzó picante la modelo.

Además, Susini explicó que como esposa de Arana, su tarea era "acompañar y abrazar" al actor, al que calificó de un "ser extraordinario" que solo acompañó a Gaetani cuando incluso ella misma le aseguró que no valía la pena hacerlo. "Facundo no merece esto", sumó la modelo. En ese sentido, agregó: "Si hay algo que está sucio, yo no me pondría a hablar con la prensa, pero lo hago porque me cansé de tanta estupidez y tanta mentira".

"Si alguien quiere prensa son problemas de la otra persona. Esto es un gran acomodo de cerebro. Que no se meta más con quien no se lo merece", siguió María Susini, visiblemente enojada con las palabras de Romina Gaetani. Para concluir con su furioso descargo, la modelo cerró: "Pregúntenle a Gaetani que seguro conoce a alguien que fue abusado en serio y necesita una defensa de verdad si se puso de su lado. La vida es más que los medios. Por suerte esta familia sabe correrse de todo eso".

Facundo Arana filtró qué le dijeron sus hijos tras la denuncia de Romina Gaetani

Facundo Arana dio a conocer con detalles la charla que tuvo con sus hijos cuando estalló el escándalo mediático tras la acusación de Romina Gaetani. Luego de que la actriz revelara situaciones violentas en su experiencia laboral con el actor, ambos se encontraron en una mediación y concluyeron que no hubo mala intención desde ninguna de las partes. Sin embargo, el hombre de 50 años también debió enfrentar a su familia en una charla íntima.

"Fue lindo mirar a los cachorros, y decirles '¿qué?'. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. (Con su esposa) las respondimos como padres", comenzó su descargo la estrella de tiras como Muñeca Brava, Sos Mi Vida y Pequeña Victoria sobre la charla que tuvo con su pareja, la modelo María Susini, y sus tres hijos: Yaco, Moro e India.

"De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno", enunció Arana en diálogo con Ángel de Brito por LAM. Y añadió: "No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi".