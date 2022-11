Marcos se sacó la careta y se burló del novio de Julieta en GH: "Estaba por morir"

Marcos habló de Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, y desató una ola de risas en el reality show de Telefe.

Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano, sorprendió a todos tras hablar de la relación entre Julieta Poggio y su novio, Lucca Bardelli, en medio de rumores que indican que ambos coquetean dentro del reality show de Telefe. Mientras estaban reunidos varios en el patio, el joven salteño se refirió a la pareja de su compañera de una manera que generó carcajadas por doquier.

Agustín, Coti, Alexis "El Conejo", Daniela, Juliana, Romina y la misma Julieta, se encontraban en el patio escuchándolo atentamente. Allí se refirió a la etapa de presentación de la joven de 20 años. "Cuando la escuché dijo 'no me gusta cocinar, no me gusta lavar, no me gusta hacer nada, solo vengo a disfrutar'", indicó dejando entrever lo sorprendido que estuvo al escucharla.

Pero hubo un comentario en particular que generó un estallido de risas, en algunos casos, de manera incómoda. Es que frente a la cantidad de veces que insinuaron que se tiraban onda dentro de la casa, Marcos habló del novio de Julieta, Lucca Bardelli. "'Y un besito a mi novio que está ahí'", dijo en referencia a lo que dijo en el video.

"El novio estaba así, se estaba por morir y ella lo fue a abrazar", agregó el salteño mientras todos se reían. Esta situación fue replicada en las redes sociales, donde varias personas indicaron que se estaba burlando. "¿Entienden que Marcos se acaba de reír de la cara del novio de Julieta en cadena nacional?", expresó una seguidora de Gran Hermano en Twitter.

La inesperada decisión de Maxi y Juliana que cambiará la casa

Juliana Díaz y Maximiliano Giudici sorprendieron a todos cuando se viralizó una charla que tuvieron en la pileta mientras realizaban la prueba semanal, donde contaban una importante decisión que tomaron y que cambiará la dinámica de Gran Hermano. "¿Le contaste?", le preguntó Juliana al participante cordobés.

Uno de los grandes atractivos que tiene Gran Hermano son los constantes cambios que se viven en la casa, tanto por la dinámica misma de la convivencia como por las distintas estrategias que van teniendo los participantes a lo largo de la competencia. En ese sentido también son muy cambiantes las relaciones entre los integrantes de la casa, que pueden pasar del amor al odio en tan solo unos minutos.

La primera pareja la conformaron Juliana y Maxi, que comenzaron su romance a pocos días de haber ingresado y hasta tuvieron sexo en el reality de Telefe. Pero en las últimas horas tomaron una importante decisión que afectará a la dinámica de Gran Hermano. Fueron los mismos participantes quienes confirmaron su determinación con una breve charla que mantuvieron en la pileta.

"¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", le preguntó Juliana a Maxi en referencia a Alexis mientras pedaleaban en el bote que Gran Hermano colocó en la pileta por la prueba semanal. La respuesta de su ahora expareja fue escueta pero contundente: "No, no hablé con nadie".