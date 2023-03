Marcos Ginocchio reveló cómo fue la depresión que sufrió de niño: "Volvía a caer"

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, abrió su corazón para contar uno de los momentos más tristes que vivió en su adolescencia.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe), respondió a las preguntas de los analistas en el último debate del reality y abrió su corazón, revelando el duro proceso depresivo que atravesó cuando tan solo tenía 14 años: "Volvía a caer".

Marisa Brel se decidió a hacer la pregunta que mantuvo en vilo a cientos de televidentes en torno a la salud emocional de Marcos, quien se quebró en varias oportunidades e instancias del juego. "Muchos de nosotros pensamos que quizás te había pasado algo de chiquito...", deslizó la panelista, abriendo el juego a que el salteño respondiera o no su inquietud.

En ese momento, el ganador del programa se animó a contar una difícil instancia que vivió siendo pequeño: "Hubo una etapa de mi vida donde no estaba bien, para nada bien. Me sentía que no podía salir de un pozo. Tenía 14 años, un poquito antes de la separación de mis papás. Sentía que no podía salir con nada, que cada vez que estaba por salir del tunel volvía a caer ahí".

"¿Buscaste ayuda? Porque eso es depresión", indagó Robertito Funes -quien reemplazó a Santiago del Moro en el último debate del certamen- antes de que Marcos finalizara su testimonio revelando que gracias a su fe pudo recuperarse: "No me daba cuenta (...) El deporte me ayudó mucho. Sin Dios no hubiese salido nunca de ese pozo. Se lo voy a agradecer siempre, me señalizó el camino".

Cuándo empieza Gran Hermano 2023 y cómo anotarse

Fue Ángel de Brito en LAM (América TV) el encargado de anunciar la fecha tentativa de estreno de la nueva temporada de Gran Hermano: el próximo 4 de diciembre. El conductor usó los primeros minutos de su ciclo de espectáculos para comunicar la explosiva primicia.

Durante la emisión de la final Del Moro había anunciado la convocatoria abierta al casting de Gran Hermano 2023 y las primeras audiciones ya están circulando por las redes sociales, causando memes y diversión entre los tuiteros. Aquellos interesados en formar parte de la próxima edición del reality podrán inscribirse a través del sitio web granhermano.mitelefe.com. Una vez dentro del portal, el futuro participante deberá completar un formulario con sus datos personales.