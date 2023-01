Marcos destrozó a Alfa en Gran Hermano y sorprendió a todos: "Duro"

Marcos reaccionó de forma inesperada contra Walter "Alfa" en Gran Hermano. Qué le dijo el salteño al ´participante de 60 años.

Marcos Ginocchio, el participante salteño de 23 años de Gran Hermano, disparó con todo hacia Walter "Alfa", el jugador más veterano de la casa. En medio de tensos idas y vueltas que vienen protagonizando desde hace varios días, el joven lo destrozó mientras su compañero realizaba un baile.

En la emisión del viernes 20 de enero por Telefe, todos los participantes se prepararon para vivir la clásica fiesta por la noche previo a la gala de eliminación que será el domingo 22. En la previa, Walter "Alfa" se encontraba haciendo algunos pasos de baile frente a la atenta mirada de Marcos.

"Más duro que el pan de la semana pasada", lanzó sin tapujos el salteño, quien se caracteriza por tener un carácter liviana y una templanza alabada por los seguidores del reality show de Telefe. Lejos de confrontar, "Alfa" no registró su chicana y continuó a puro baile. "El pan está duro y después aparece 'Alfa'", soltó Marcos.

Cabe recordar que hace unos días, el oriundo de la provincia de Salta recibió comentarios inoportunos del participante de 60 años, quien se mostró fastidioso por una actitud. "Me tiene harto el primo", había dicho, mientras acotaba que, para él, estaba pendiente de lo que realizaba en la casa.

La advertencia de Gran Hermano a Alfa que pone en peligro su continuidad

Gran Hermano llamó a Walter "Alfa" Santiago al confesionario para advertirle sobre su comportamiento dentro de la casa y las normas de convivencia. Tras los tensos cruces que tuvo el participante de 60 años con Ariel, la voz del supremo fue contundente y aseguró que no va a permitir comentarios discriminatorios en el reality show de Telefe.

"Necesito que me escuches con mucha atención, por favor. Procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia el prójimo", dijo "Big Brother". Esto se debió a los enfrentamientos con Ariel, uno de los que ingresó por el repechaje.

"Estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás hacia uno de tus compañeros, Ariel ¿para qué vamos a dar vueltas?", soltó la voz de la casa de Gran Hermano, mientras "Alfa" asentía. "No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios por favor. El sobrepeso o la obesidad no debe ser motivo de burlas o exclusión", sostuvo.

Frente a esta situación, "Alfa" se defendió y expresó: "Nunca tuve nada con Ariel, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó fue él al tratarme de depravado. No soy ningún tonto y no me como ningún caramelo. Él provoca permanentemente". Lejos de seguir la charla, la casa terminó la conversación de manera contundente y lo despachó del confesionario: "Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo. Gracias".