Marcelo Tinelli vs. La Voz Argentina: quién ganó el rating del miércoles 10 de agosto

La Voz Argentina y Canta Conmigo Ahora debieron enfrentar una dura competencia televisiva. Marley y Marcelo Tinelli no tuvieron emisiones fáciles de sus programas.

Marley y Marcelo Tinelli vivieron una complicada jornada laboral debido a los ratings marcados por sus respectivos realities shows, La Voz Argentina y Canta Conmigo Ahora. Los conductores debieron hacer frente a la emisión de dos partidos de fútbol que los opacaron.

Boca Juniors logró ganar 1 a 0 contra Agropecuario de La Pampa y, por otro lado, Talleres se disputó contra Vélez Sarsfield en el marco del torneo por la Copa Libertadores de América. Esta realidad televisiva afectó de manera directa las mediciones de audiencia de Tinelli y Marley en Telefe y El Trece, respectivamente.

La Voz Argentina fue el programa más visto del día en el canal de las pelotas, con 12.3 puntos; mientras que Canta Conmigo Ahora marcó 10 y así se convirtió en el ciclo con más audiencia del día en su emisora. La telenovela turca Fugitiva y Los Ochos Escalones del Millón, el ciclo de entretenimientos que conduce Guido Kaczka, también tuvieron una merma en sus números: la ficción obtuvo 10.6 puntos y así logró sobreponerse ante los escalones, que lograron 9.4.

El Nueve tuvo su mayor medición del día por Bendita, ciclo que logró 3.6 puntos con sus desopilantes informes con tintes de comedia sobre la actualidad televisiva. Asimismo, América TV obtuvo su mayor marcación de rating por LAM, que marcó 2.7, muy empatado con Intrusos, que promedió 2.6.

Marcelo Tinelli sobre Canta Conmigo Ahora

"Yo siempre jugué con el vivo: empezaba a las 10.30, a las 12 decía '¡Chau, chau, chauuuu!', y todo lo que pasaba ahí, hasta los errores, los tomábamos a favor", reflexionó Tinelli sobre la apuesta televisiva que leva adelante en El Trece, en diálogo con Infobae. Y agregó: "Voy por las escaleras, tengo tanto para subir con los jurados (en la tribuna), para un lado, para el otro, que cuando terminé el primer programa me preguntaron cómo me sentía: 'Como si hubiera jugado dos partidos de 90 minutos en la altura de La Paz'".

Tinelli habló sobre la poca presencia que tiene la figura del conductor en Canta Conmigo Ahora, a diferencia de Bailando por un sueño. "Yo soy un fanático de los big show. Vi este formato, me gustó, pero no lo pensé exclusivamente para mí ni para un conductor: lo vi para la productora". Y cerró: "Pero en un momento me enganchó para mí. 'Hacelo vos', me dice el canal. Y yo me sentía un elefante en un bazar: '¿Adónde entro acá, dónde me pongo? Me voy a tener que buscar otro rol'":