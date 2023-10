Marcelo Tinelli sorprendió y habló de su video con Ricky Martin: "Estuve"

En plena gala del Bailando 2023, Marcelo Tinelli hizo un particular comentario sobre el video en el que dijo que estuvo con Ricky Martin. El inesperado testimonio del conductor.

Marcelo Tinelli fue protagonista de un momento muy particular. En la gala de transmisión del Bailando 2023 que tuvo lugar el pasado lunes 10 de octubre, el conductor se animó a contar detalles de un video en el que participó junto a Ricky Martin, cantante de Puerto Rico a quien conoció hace varios años en una edición de VideoMatch.

Todo sucedió luego de que Tinelli mantuviera una larga charla con Coti Romero, participante que se sumó a la pista de baile para interpretar un tema de folklore. El presentador de 63 años reaccionó a un video musical de una banda de folklore que la participante llevó al estudio del canal y comentó "Ah, bueno, en un video, pero no es que los trajo acá, ¿entendés?". Y relató: "En un video estuve con Joe Cocker, pero no, no..., está bien. En un momento también estuve con Ricky Martin en un video, sí...".

"¿Te lo cruzaste?", le preguntó uno de los reidores del Bailando 2023. "El Cabezón" profundizó sobre el asunto, aunque sin dar demasiados detalles del video en el que estuvo con el artista de 51 años: "¿Eh? Me lo crucé, sí, también... en muchos videos participé yo, pero así de fondo... fui extra en un momento, durante muchos años. Hice muchos videos aquí en la Argentina".

Marcelo Tinelli y Ricky Martin, en VideoMatch.

"¿Hay archivo de eso?", le consultó uno de los panelistas del programa y justo antes de que el conductor cambiara de tema. "No hay", indicó Tinelli, que le volvió a dar lugar en la pista a Coti Romero.

Yanina Latorre expuso lo peor de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo al aire en el Bailando 2023 y expuso a Marcelo Tinelli frente a todos los televidentes. La famosa panelista observó una actitud del conductor y dijo lo que muchos piensan de él en plena transmisión en vivo.

La panelista de LAM asistió al piso del reality show y observó el ida y vuelta que protagonizaron Tinelli y la bailarina peruana Milett Figueroa. Hace varias galas que el conductor y la participante muestran un "coqueteo" y dejan en claro la atracción mutua que tienen entre ellos. Sin embargo, una vez que la joven se fue la pista, Latorre se acercó al conductor y le dijo lo que pensaba.

"¿Qué pasa que me mirás así?", quiso saber Tinelli ante la mirada de Yanina. Fiel a su estilo sin filtro, Latorre lanzó: "Es que tenés cara de pajero". Ante la mirada atónita del conductor, la panelista no pudo más que reírse y remarcar: "Se te va la mirada para los labios. No lo podés disimular".

"A mí no me tocás igual, ni me mirás igual, y somos amigos. Ella hablaba y se te van los ojos a la boca de ella", señaló Yanina, con un ton irónico. "¿En serio?", consultó "El Cabezón". Y agregó: "¡Wow! De haber sido el alcohol que tomé".