Marcelo Tinelli frenó a Charlotte Caniggia en vivo: "Ya está"

El conductor trató de indagar en los vínculos de Charlotte Caniggia con sus padres y terminó frenando la charla ante las dolorosas revelaciones de la mediática.

Charlotte Caniggia protagonizó un triste cruce con Marcelo Tinelli donde reveló cómo está su relación con Claudio "El Pájaro" Caniggia y Mariana Nannis, sus padres, después de reclamarles más cariño al aire. "Ya está", la frenó Tinelli, cuando entendió que la situación había escalado a un terreno pedregoso.

La hermana melliza de Alexander Caniggia volvió a tocar un tema que le provoca mucho dolor: el distanciamiento que sus padres tienen con ella y su hermano. En la pista del Bailando y a pocos minutos de recibir el puntaje secreto de Pampita, Tinelli le preguntó por esta situación, luego del reclamo de cariño que hizo Charlotte en su anterior aparición en el show: "¿Te llamó tu papá o tu mamá después de la charla que tuvimos acá? Porque ambos quisieron comunicarse conmigo pero ninguno de los dos terminó llamando. Más que que me llamen a mí, que llamen a los chicos".

"Con mi mamá no hablé, pero supongo que se va a acercar, y con papá sí hablé pero me habló mal", sostuvo Charlotte, en un tono que marcaba pocas ganas de profundizar en la situación. "Está enojado con la vida....Los dos", sumó. "No quedaste bien con tu viejo", insistió Tinelli, en busca de más información sobre la actualidad del vínculo.

Triste, la mediática expuso: "No. Creo que cada uno tiene que sanar con el momento justo, y ellos quizás tienen problemas y no pueden resolverlos. Entonces tienen ira, enojo, que son sentimientos que no les permiten estar bien con sus hijos. Ya está, los suelto, los amo y los acepto como son porque son mis padres, pero yo hago mi vida". Escuchando el devenir del relato de Charlotte, el conductor la frenó y se apresuró a cerrar la polémica con un comentario escueto: "Perfecto. A vos y Alex los adoro, por eso quiero que estén bien. Ya está".

El Bicho Gómez habló de más y le dijo a Tinelli lo que nadie esperaba: "Metételo"

"El Bicho" Gómez es uno de los participantes del Bailando 2023 que hace dupla con Anita Martínez. Mientras la pareja de baile aguardaba por el puntaje secreto, el humorista protagonizó un dinámico ida y vuelta con Marcelo Tinelli con un comentario que desató una ola de reacciones.

En la emisión del martes 19 de septiembre, todos los participantes del Bailando 2023 debían aguardar por el puntaje secreto para saber si seguían en competencia o tenían que ir a un duelo con el objetivo de asegurarse su permanencia en el reality. Uno de ellos fue "El Bicho" Gómez con Anita Martínez, quienes afortunadamente continúan en el certamen tras recibir un "4" de Pampita.

En dicho momento, se dio un intercambio de palabras con Tinelli porque la coach de los humoristas, quien es la esposa de "El Bicho", no se encontraba en el estudio por un problema personal. "Todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos trabajos, todos tenemos cosas, pero para mí lo más importante es esto", lanzó serio. Segundos más tarde, cuando Gómez y Martínez se retiraban de la pista con el puntaje secreto recibido, al comediante se le salió el taco del zapato. "Dejátelo de recuerdo", le dijo. "¿Y qué hago con el taco?"; preguntó desconcertado el conductor. "Metételo en el culo", lanzó "El Bicho" sin tapujos.