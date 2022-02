Marcelo Tinelli contó la verdad de su relación con Fede Hoppe: "No sé por qué"

Marcelo Tinelli habló sobre los rumores de sus supuestas peleas con "Fede" Hoppe y con "El Chato" Prada, dos históricos productores de ShowMatch por El Trece.

Tal vez como nunca le había ocurrido en su larguísima trayectoria en la televisión argentina, Marcelo Tinelli busca recuperarse del durísimo golpe sufrido en 2021 por el bajo rating en El Trece. En medio de los cambios estipulados para su regreso a la pantalla chica, el conductor de ShowMatch La Academia enfrenta los rumores de sus supuestos distanciamientos con dos productores históricos del canal, como Federico "Fede" Hoppe y Pablo "El Chato" Prada.

Por lo tanto, "El Cabezón" se vio obligado a salir a aclarar el tema y lo hizo en el diálogo con Laura Ubfal, la periodista especializada en la farándula argentina que además supo ser jurado de su programa en algunas temporadas anteriores.

Marcelo Tinelli desmintió peleas con Fede Hoppe y El Chato Prada: "Nada que ver"

Como parte del diálogo con su amiga Ubfal, el empresario de 61 años avisó que lo que se está hablando no tiene "nada que ver" con la realidad y así lo argumentó: "Está todo perfecto con ´Fede´ y con ´El Chato´. Estuvieron hoy conmigo, hace dos días también, no sé por qué salió eso...".

Acerca de la versión que indica que supuestamente en LaFlia reemplazarían a Hoppe con Marcos Gorbán, quien trajo a Gran Hermano al país en 2001, el presentador también indicó que no es verdad: "Marcos me ofreció un formato, tengo amistad con él, es un fenómeno, pero nada que ver... No sé por que dijeron que sería mi productor".

Qué pasa con Tinelli y Hoppe en la televisión en 2022

En Intrusos (América TV) aseguraron que el novio de la bailarina, Macarena "Maca" Rinaldi, sería uno de los "corridos" para renovar la imagen de la productora en este 2022. Más precisamente, fue la panelista Marcela Tauro la que lo aseguró: "A mí lo que me llega es que a ´Fede´ Hoppe lo acusan de las pérdidas financieras de LaFlia, ahí adentro dicen que no habría cuidado las finanzas".

Con respecto a Gorbán, su probable sustituto, Tauro resaltó que "es muy famoso en España", mientras que su colega Maite Peñoñori acotó que él "se vendría desde Miami (Estados Unidos), donde vive, para estar acá".

Marcelo Tinelli rompió el silencio y habló de su relación con Fede Hoppe en El Trece.

También en Intrusos, el panelista Lucas Bertero profundizó acerca de la crisis absoluta que se vive en el staff del "Cabezón". Incluso, informó que "LaFlia evalúa dejar Don Torcuato y hay preocupación de los empleados porque no saben qué va a pasar". Además, señaló que "por ahora, el único programa que sigue seguro es el de José Maria Listorti (Super, Super por El Nueve)".

Como si aquello fuera poco, Bertero agregó que buscan dar vuelta la página del bajísimo encendido logrado en 2021. Para eso, remarcó que "Tinelli está sondeando a la gente con una encuestadora privada para saber qué quieren ver de él en la televisión".

Fue entonces cuando Peñoñori y Bertero confirmaron que "ShowMatch está muerto, no va más" porque "no está ni cerca la idea de que haya un programa parecido a ese". A su vez, Tauro acotó que "Tinelli podría cambiar de canal en 2023", cuando se le termine el contrato vigente. Para cerrar, sentenció que "el canal que quiere llevarlo (América) le está pidiendo que vaya él solo, sin producción".