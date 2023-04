Marcela Tauro reveló lo menos pensado sobre Guido Kaczka: "Algunas agarradas"

La famosa periodista habló de su vínculo con el conductor y contó lo menos pensado sobre ellos.

Marcela Tauro habló a fondo de su vínculo con Guido Kaczka y reveló lo menos pensado sobre la relación que los une hace años. Fiel a su estilo, la periodista no dudó en dar detalles y contó cómo es trabajar con el reconocido conductor de radio y televisión.

En diálogo con LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, la periodista contó que no todo fue siempre color de rosas en su relación con el conductor de Los 8 Escalones del Millón. Precisamente, reveló que tuvo muchos encontronazos con su compañero en el programa de radio que comparten por La 100, No está todo dicho.

"Guido como jefe es bárbaro, es exigente, pero bárbaro", empezó por decir la periodista. Sin embargo, luego admitió: "Nosotros lo cargamos porque es onda Suar. Baja del auto hablando por teléfono. Yo tuve agarradas con él al principio, pero después todo bien. Ya me cansé de pelear, estoy grande, eso lo dejo para otra generación".

En este marco, la periodista sentenció: "Igual con Guido no llegué a la pelea, fueron agarradas, porque él sabe. Imaginate, se analiza mucho, cuatro veces por semana va al psicólogo". Sin embargo, cerró la charla hablando muy bien de su compañero: "Es una luz. Como conductor es bárbaro pero como productor es impresionante. Con Del Moro se llevan muy bien, no compiten, van a comer".

El inesperado regalo que recibió Marcela Tauro por parte de su novio

El pasado domingo 2 de abril Marcela Tauro cumplió 58 años y lo pudo celebrar rodeada de amigos, colegas y familiares, pero en ese sentido sorprendió al revelar el inesperado, y costoso, regalo que le hizo su pareja. "El domingo almorcé con Martín, Juan Cruz y mi mamá", contó la periodista en Intrusos sobre su festejo íntimo.

Marcela Tauro comenzó a festejar su cumpleaños número 58 en la noche del sábado 1 de abril, ya que aprovechó la celebración que hizo su compañero Guido Záffora en un salón de Colegiales junto con todos los integrantes de Intrusos y otros colegas, como José María Listorti y Flor de la V, entre otros. "A las 12 puso el himno y me cantó el feliz cumple. Los chicos me regalaron rosas y bombones", contó en ese sentido la periodista sobre el festejo con Záffora.

Pero los festejos para Tauro por su cumpleaños 58 no terminaron ahí, ya que aprovechó el domingo para celebrar con su familia. "Mi mamá no fue el sábado porque había escaleras y no pudo. Así que el domingo almorcé con Martín, Juan Cruz y mi mamá en la Malbequería", explicó la panelista, que además compartió en sus redes sociales un video en el que le cantan el "feliz cumpleaños" en el restaurant al que fue.

Acompañada por su hijo y su pareja, la periodista reveló el costoso regalo que le hizo su novio: "Estuve con Martín y mi hijo. Martín me regaló un iPhone, mi hijo un desayuno y ropa". Además, Tauro contó que también le enviaron velas y flores, además de que se acercó una seguidora suya desde La Plata. "En Intrusos usaré lo que me regalaron...", concluyó la histórica panelista del ciclo de América TV.