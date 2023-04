Marcela Kloosterboer pasó un momento incómodo con la Policía: "Fue horrible"

La actriz Marcela Kloosterboer recordó un complicado episodio de su vida que la cruzó con la Policía en su primer contacto con la fama.

Marcela Kloosterboer recordó uno de los episodios más increíbles de su vida como lo fue su salto a la fama a tan temprana edad. La actriz de telenovelas hizo mención a una anécdota que la cruzó con la Policía en una playa de Miramar y se sinceró: "Fue horrible".

Invitada a Noche al Dente (América TV), el late night show de Fernando Dente en América TV, Kloosterboer contestó a las preguntas del animador y se refirió a una de las noticias que más curiosidad generó, tiempo atrás, entre sus seguidores. "'Marcela Kloosterboer confesó que tuvo que huir de la playa con la Policía'. ¿Qué pasó?", anunció Dente, dándole espacio a la respuesta de la actriz.

"¡Me agarraron robando! (risas) No, mentira. Fue en Miramar, yo iba mucho de chiquita y estaba haciendo Verano del '98. Fui un fin de semana y se empezó a llenar de chicos, la ciudad de los niños, y tuvo que venir la Policía y sacarme. Me metieron en la parte de la confitería, de vidrio, como una pecera. Fue horrible. Otra vez también tuvo que sacarme la Policía de un local de comida rápida en el que estaba con mis primas. Se empezó a juntar mucha gente y el patrullero me llevó hasta lo de la casa de mi tía", ahondó Marcela.

Para cerrar su historia, Marcela contó cómo vivió la fama a tan temprana edad y reconoció: "Me asustó la fama, me abrumó mucho. Empecé a trabajar y muy seguido, y hubo un año en el que por seis meses no trabajé y bajo mucho la exposición. Ahí pensé 'ah, también se puede vivir así'"

La fuerte acusación de Marcela Kloosterboer a Cris Morena: "No llegás"

Hacia el final del programa de Fernando Dente, Kloosterboer anunció que iba a hacer una acusación a Cris Morena porque le quitó una importante oportunidad en su adolescencia. "Corría el año 1999, yo hacía Chiquititas. Estábamos ensayando una de las coreografías que para mí era la más canchera porque era Adolescentes", empezó por contar Kloosterboer sobre la época de mayor furor del ciclo. Sin embargo, Marcelo contó que finalmente Cris no la dejó participar de la puesta en escena que tanto la entusiasmaba.

En este marco, contó: "Y un día vino Cris y me dijo 'en esta no vas a estar porque no llegás a cambiarte para la próxima'". Entonces la actriz se puso insistente para lograr que la productora la deje hacer esa coreo, pero no logró su cometido. "Gracias por sacarme Cris, me estabas cuidando", sentenció Marcela y cerró el programa cantando la canción de Chiquititas.