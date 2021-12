Marcela Feudale y una sincera revelación: "Las ganas nunca faltaron"

Marcela Feudale habló tras su regreso a ShowMatch y expresó sus sensaciones de integrar el último programa de Marcelo Tinelli en 2021. La locutora, totalmente sincera.

Marcelo Tinelli terminó su año televisivo al frente de ShowMatch, y de forma emotiva recibió a quien fue su locutora durante más de dos décadas, Marcela Feudale. La vuelta de "La Enana" generó sensaciones encontradas entre los presentes, quienes con alegría y nostalgia recibieron a una de las figuras históricas que acompañaron al "Cabezón".

Tras la final de La Academia, y habiendo regresado luego de decidir no participar para cuidar a su madre de 84 años de un posible contagio de COVID-19, Feudale expresó sus sensaciones en La Once Diez con una sincera revelación: "Yo tengo mi estructura armada, pero probablemente esté. La voluntad y las ganas nunca faltaron. Es un programa que me gusta, me gusta trabajar con él y me siento cómoda en la empresa”.

Sobre cómo vio a Marcelo Tinelli en la final del certamen que condujo hasta el pasado viernes, Marcela Feudale acotó: "Lo noté distinto. Yo lo conozco. Lo sentí aferrado al programa de otra manera. Lo sentí alegre, como diciendo ‘éste es mi programa’. No lo vi antes, lo vi cuando salió. Nosotros somos muy respetuosos de esas cosas porque sabemos que todo lo que se haga antes le quita la naturalidad que debe tener el programa”.

Asegurando que Tinelli "es un hombre de televisión", "La Enana" resaltó el trabajo de Marcelo como conductor y líder de un equipo que llegó al final del camino pese a las adversidades. Las mismas tuvieron que ver con el bajo rating y con diferentes bajas de protagonistas que, a priori, serían quienes animarían la competencia de baile, canto e imitación.

El anuncio de la "Enana" Feudale: "Me quiero dedicar a la política"

La histórica humorista, locutora y actual conductora de radio, Marcela "La Enana" Feudale, comentó que le gustaría ser candidata en algún cargo político aunque teme que le impongan condiciones que no quiera cumplir. En una entrevista en El Método, se mostró a favor de la intervención del Estado para garantizar derechos y sostuvo que le da miedo jubilarse.

"Me encanta la política. Me quiero dedicar a la política, pero no sé si me van a dejar. Me peleo todos los días con la política, con la televisión, con la radio. Lo mío es muy utópico, yo quiero que las cosas funcionen en serio, no creo que la política sea tan fácil", enfatizó.

La mediática además reveló sus temores con respecto a la posibilidad de ingresar en política. "Mi ilusión sería que si llego no venga alguien que me diga no podés hacer esto", dijo la conductora de radio, quien además contó que discute de política de forma habitual.