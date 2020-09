La noticia hizo ruido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió atender el pedido de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, a quienes Mauricio Macri trasladó por decreto a cargos estratégicos para ejecutar el Lawfare y no recibieron acuerdo del Senado. Y ante esto, Luis Majul celebró la determinación.

En su extenso editorial para La Nación, el periodista ultramacrista felicitó al máximo tribunal. "Los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, tomaron una decisión trascendente: aceptaron el instituto del per saltum para terminar de decidir si el desplazamiento de los camaristas es ilegal y lo que buscan es empezar a colonizar, a través de fiscales y jueces kirchneristas, todo el sistema judicial", expresó. Y agregó: "Esto detiene de manera automática, la decisión de correrlos de sus actuales puestos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el máximo tribunal dictamine cuál es la cuestión de fondo".

Más allá de su felicitación a la Corte disparó fuertemente, como es costumbre, contra la actual vicepresidenta. "No termina con la disputa política que se inició por el capricho de Cristina Fernández de Kirchner, de sacárselos de encima porque no le gustaron sus fallos o teme que terminen decidiendo en contra de su interés. Ahora falta que la corte se aboque al tema de fondo. Hasta donde yo sé, no tiene plazos más allá de la presión del oficialismo", manifestíeeeeeeeee.

Al mismo tiempo, avalando el "per saltum", Majul remarcó: "Se pueden entender dos cuestiones, que dan cierto optimismo: fue unánime la decisión y podría anticipar otro fallo sobre el desplazamiento de los camaristas. Rosenkrantz entiende que si los jueces desplazados, que presentaron un amparo, tuvieran razón, no se trataría solo de traslados irregulares sino también de un intento de revisar el mecanismo de designación de un número importante de jueces de la Nación. Y que todo esto, podría en juego la garantía de inmovilidad prevista en Art. 110 de la Constitución".

Si bien todavía no hay una decisión, el periodista macrista dejó en claro que "es difícil que tres jueces, que habían declarado los traspasos como legales, borren con el codo lo que escribieron con la mano". Pero, advirtió: "Yo no sería tan optimista todavía. En Argentina, la presión política sobre el sistema judicial, los medios y los periodistas, están a la orden del día. Terminaron de decidir lo que decidieron y ya empezaron a criticar con que a este país lo gobierna Clarín. Unos impresentables. Y gente muy cercana a Cristina trabaja para buscar el punto débil de cada miembro de la Corte".

Para cerrar, el conductor habló de que esto le da "aire fresco" a la división de poderes y el respeto a las instituciones. Y envió un mensaje: "Deja una señal en todo el país: ningún gobierno, por más votos que tenga, ni siquiera Cristina, pueden hacer lo que les antoja. Hoy, aunque sea por unos días, los cinco miembros de la Corte le pusieron un límite a CFK y al pacto de impunidad que acordó con Alberto Fernández. Van a tener que romperse la cabeza, todos los días, para que su plan de impunidad y venganza sea exitoso".