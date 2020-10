Majul acusó al periodista de C5N de buscar que Stornelli le pegue

El fiscal Carlos Stornelli se transformó en uno de los personajes más observados de la semana luego de que, tras la denuncia contra Miriam Lewin presentada por algunos diputados de Juntos por el Cambio, pidiera a la jueza de la causa que se le realice una indagatoria a la titular de la Defensoría sobre el proyecto Nodio. Esta tarde, mientras buscaban conseguir declaraciones, salió a toda velocidad con su auto y se escapó del móvil de C5N.

Horas más tarde, el reconocido fiscal se hizo presente en el programa de Luis Majul por La Nación Mas y allí, el periodista decidió defender fuertemente la actitud tomada por el abogado. "Habría que detenerse en ese tipo de cosas. Cuando sale Stornelli, este chico, que nunca me acuerdo como se llama, que me vino a buscar varias veces a la radio, está buscando que le metas una piña", disparó de forma insólita.

En la misma línea, culpando a Nicolás Munafó por la actitud tomada, el conductor macrista volvió a atacarlo. "Pretendía eso, no tenía ningún abordaje profesional o periodístico. Este tipo de cosas, en un gobierno que se preocupa tanto por la libertad de expresión, debería decir 'che, esto no me gusta'. Menos mal que Mirian Lewin dijo que no está bien lo de Dady Brieva, esto tampoco está bien", manifestó.

No es la primera vez que Majul apunta contra C5N y su forma de hacer periodismo. Cada vez que puede, arremete duramente y se refiere a los periodistas del canal de forma muy despectiva. "Es la décima vez que lo van a buscar. Eso no es periodismo muchachos, se parece muy poco al periodismo", agregó mostrándose molesto porque el movilero se acercó a hacerle una pregunta a una figura pública.

Según lo informado por el periodista, que se acercó e intentó dialogar con el fiscal macrista en relación al espionaje ilegal del gobierno anterior, Stornelli se negó a dar declaraciones y expresó que no tenía tiempo. Luego salió rápidamente en su auto a alta velocidad, escapándose de la nota. Munafó debió correrse para no ser atropellado, cruzó con el semáforo en rojo y casi choca a otro auto.