Luisana Lopilato se vuelve a vivir a Argentina sin Michael Bublé: los motivos de la drástica decisión

La actriz decidió alejarse del país norteamericano en el que reside hace años por una peculiar razón.

Hace ya varios años que Luisana Lopilato dejó atrás su país natal y se fue de Argentina para instalarse en Canadá junto a su marido Michael Bublé. Sin embargo, salió a la luz que la famosa actriz decidió abandonar su casa y regresar al lugar donde nació, pero con una particularidad: volverá sin su esposo.

Según informó Diario Show de Crónica, la reconocida actriz ya tiene todo listo para venir a instalarse en la casa que tiene en el barrio de Nordelta. Luego de los fuertes rumores de crisis que enfrentaron en la pandemia, la pareja conformada por la artista y el cantante se mostraron más fuertes que nunca: tuvieron a su cuarta hija y pasaron el verano argentino en Buenos Aires con el furor de la obra de "Casados con Hijos". Pero todo indica que ahora decidieron tomarse un tiempo alejados.

Precisamente, Luisana se quedará por tres meses en Argentina para grabar la película Un mensaje en una botella, dirigida por Gabriel Nesci. Asimismo, la hermana de Darío Lopilato aprovechará las vacaciones de verano de sus hijos y los traerá con ella. Sin embargo, de la posible visita de Michael Bublé aún no se dijo nada públicamente.

El chiste de mal gusto que hizo Bublé sobre Luisana Lopilato: "Ni siquiera"

Michel Bublé es muy activo en Instagram. El cantante suele compartir información sobre sus shows, divertidas momentos de su vida cotidiana y tiernas postales de la familia que formó con Luisana Lopilato. Pero una de sus últimas publicaciones causó controversia y debió salir a aclarar la situación.

El artista canadiense compartió la foto que se sacó con una fanática muy particular: una joven que se tatuó la el rostro del cantante en una de sus piernas y él posó junto a su imagen. Pero el músico escribió algo en la descripción que más que empatía, despertó rabia en la red social: “Ni siquiera mi esposa me ama tanto”.

“Estas casado con la mujer mas hermosa de argentina, tu deberías tatuártela”; "Luisana es la mujer más hermosa de Argentina, un poco más de respeto Michael"; "Luisana puso su cuerpo y te dio 4 hijos, creo que vale un poquito más que un tattoo" y “Siempre tan desafortunado este tipo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo. Fue tanto el repudio que causó, que ambos tuvieron que salir a explicar lo sucedido.

“Es triste que tenga que aclarar. Es un chiste”, escribió el cantante de jazz. Por su parte, Lopilato sumó: “Es un chiste. Chicos, relájense. Amor y más amor". Y cerró: "Además, me gustaría aprovechar este momento para decirte Michael Bublé, lo lindo que sos”.