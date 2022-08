Luisana Lopilato compartió el video del parto de su hija: por qué le puso "Cielo"

La actriz dio a luz a su cuarta hija y mostró su felicidad en un posteo de Instagram. Luisana Lopilato y Mchael Bublé fueron padres y le pusieron "Cielo" a su hija.

Luisana Lopilato causó emoción en las redes sociales cuando compartió un video del momento en que su cuarta hija, Cielo, llegó al mundo. La estrella de Rebelde Way y Casados con Hijos compartió cada detalle de su embarazo con sus seguidores y no los dejó afuera del momento cúlmine de su gestación.

"Relato de un día inolvidable. Tocar el ‘Cielo’ con las manos. Te amamos profundamente", escribió la celebridad de televisión en el pie de foto de su posteo, donde compartió imágenes audiovisuales del momento en que salió de su casa para ir a la clínica a dar a luz hasta la llegada de su hija.

Luisana y su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé, hicieron un posteo en conjunto en su cuenta de Instagram donde se pudo ver una foto del pequeño pie de la recién nacida tomado por las manos de sus padres. "Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá", escribieron los artistas en dicha publicación.

Por qué Luisana Lopilato y Michael Bublé le pusieron Cielo a su cuarta hija

El nombre Cielo significa "proveniente de los cielos" o "morada de Dios", según señaló el portar Primicias Ya; por lo que la pareja le habría puesto ese nombre a su hija como referencia a su contundente fe en la religión.

Luisana Lopilato se refirió a su evolución como actriz

"Me gusta trabajar cada personaje de forma especial. Siempre trabajo con mi coach para poder buscar el tono, intentando probar cosas nuevas. De eso se trata esta vocación, siempre intentar de perseverar, hacer nuevos papeles y probarse, para también poder pasar esa barrera de miedo", comenzó Lopilato sobre su compromiso con la actuación, en diálogo con el portal Diario Show.

En tanto, la reconocida actriz dejó en claro que "antes de los 30 años sentía que todavía no estaba madura, cuando recibía un guion y empezaba un proyecto, lo expresaba diferente". Y agregó: "Sentía que no escuchaban lo que yo tenía para decir. Me encantan los desafíos. No es fácil hacer reír a otro, obviamente porque tenemos diferente humor y no nos reímos de diferentes cosas".