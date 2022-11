Luis Ventura reveló su lucha contra las adicciones: "Está en todos lados"

El famoso conductor brindó una entrevista en donde contó cuál fue la adicción con la que luchó durante años y cómo logró superarla.

Pese a que es una de las figuras más reconocidas de la televisión, Luis Ventura intenta mantener su vida privada en un perfil bastante bajo. Sin embargo, en una reciente entrevista que brindó, reveló cuál es la terrible adicción contra la que luchó durante muchos años y que llegó a perjudicar su estabilidad económica.

El ex Presidente de APTRA se animó a pasar por Seres Libres, ciclo de entrevistas que conduce Gastón Pauls por Crónica TV y que permite que varios famosos que sufrieron adicciones puedan brindar su testimonio y alentar a otras víctimas a que salgan adelante. En este marco, Luis Ventura abrió su corazón y contó uno de las peores etapas de su vida. "En determinado momento fui un ludópata", confesó la famosa figura de América TV.

"Fue con consecuencias para mí. Era soltero, no tenía que mantener a nadie", enfatizó Ventura. Entonces, empezó a profundizar sobre cómo empezó a caer en esta adicción: "Teníamos acá dentro de Crónica, cuando estaba en la parte del diario, tres o cuatro quinieleros que te fiaban".

Poco a poco, esta adicción empezó a consumirlo, tanto así que incluso llegó a endeudarse por varios meses: "Yo apostaba a lo perro, cuando ganaba, tenía vagones de guita. Pero cuando perdía, eran sueldos enteros". En este marco, el famoso periodista de espectáculos también confesó que llegó a pasar medio año sin ver el dinero correspondiente a su salario. "En una etapa quedé como cinco o seis sueldos abajo. Cobraba en tesorería y el mismo sobre se lo daba al quinielero", contó.

Luego de varios meses de luchar contra esta adicción, Luis Ventura confesó cómo logró hacer el click y cambiar. "Un día dije: ‘yo no puedo hipotecar mi futuro de esta manera y no voy a jugar más'. Lo que aprendí es a dosificar la timba", reveló. Sin embargo, no logró desligarse por completo de su vínculo constante con las adicciones: "La adicción está al lado mío. Yo convivo con las adicciones. En el fútbol, en el mundo de las comunicaciones, en los canales, en las radios. La droga está en todos lados, yo la veo, la percibo".

América TV levanta a Flor Peña y vuelve un viejo conocido

Florencia Peña se va de América TV. La actriz que conduce el ciclo La Puta Ama finalizará su contrato con el canal en diciembre del 2022 y Daniel Vila ya tiene un reemplazo. Se trata de un viejo conocido de la casa, quien trabajó en una innumerable cantidad de programas de espectáculos e interés general.

América TV se encuentra en la antesala de una serie de cambios en su grilla de programación. Como Flor Peña no continuará en el canal, el horario quedó vacante y el reemplazo está asegurado: vuelve Luis Ventura como conductor en el ciclo Secretos Verdaderos, que todavía no tiene fecha de inicio, ya que está todo pensado para el 2023.

Las últimas apariciones de Luis Ventura en televisión fueron esporádicas, ya que a veces está en el panel de A La Tarde, conducido por Karina Mazzocco. Además, también integró el programa de Alejandro Fantino emitido durante el 2021, en un canal conocido para él tras el éxito de Intrusos con Jorge Rial en el año 2001.

Lo único que se sabe es que el ciclo saldrá al aire de lunes a viernes, aunque se desconoce en qué horario y quiénes lo acompañarán. De esta manera, Flor Peña culminó su labor como conductora de La Puta Ama, que comenzó en mayo del 2022 y finalizará en diciembre próximo para abocarse a la actuación en varias obras de teatro con Casados con Hijos como la más importante.