Luis Ventura reveló la historia detrás de uno de los episodios más sacados de Fantino

El periodista reveló la verdad ante el fuerte enojo que expresó Alejandro Fantino al aire. Luis Ventura contó cuán difícil es utilizar auriculares en televisión.

Luis Ventura dio a conocer cómo se dio la icónica escena en la que Alejandro Fantino gritó al aire "pará un poco, Mozes. Pará", como reclamo a las indicaciones que su producción le hacía por la cucaracha. El periodista reveló detalles desconocidos sobre los acontecimientos que causaron el enojo desbordante en el actual conductor de Intratables.

"Ese hombre estaba como detonado, realmente lo estaban volviendo loco para sacarlo de esa manera", expresó Karina Mazzocco en su ciclo A la Tarde tras un informe que recordó al público cómo fue la situación vivida al aire hace más de una década.

Ventura continuó con su descargo en la sección "Frases bizarras de la TV" y explicó cómo es la dinámica de trabajo en televisión: "Los que estamos acá hemos usado auriculares, cucarachas, sabemos que muchas veces es muy dificultoso estar hablando y al mismo tiempo recibir una contraorden de lo que estás diciendo. Hay algunos casos que te taladran la cabeza, es como girar en 180° un portaviones".

"Esto pasó en El Show del Fútbol, con Toti Pasman. Estiraron tanto que cuando vino el corte de la competencia quisieron cortar para ir pelo a pelo en la medición de rating, que no se le fuera la audiencia que tenía. Entonces, Fantino hizo este estallido", explicó Ventura sobre cuál fue la razón por la que Mozes le insistía a Fantino con que vaya al espacio publicitario.

