Luis Otero se emocionó en vivo: "Me van a hacer llorar"

El conductor se sorprendió ante la reacción de sus compañeros y se quebró al aire de Mediodía Noticias.

Luis Otero se emocionó al aire de Mediodía Noticias y contuvo las lágrimas frente a sus compañeros por un homenaje muy especial. En una de las últimas emisiones del ciclo informativo que el periodista conduce junto a Sandra Borghi, Otero recibió una sorpresa muy particular por parte del equipo y no se molestó en ocultar los sentimientos que le había generado.

Este 15 de junio, Luis Otero festejó su cumpleaños número 60 e intentó que la fecha pase desapercibida dentro de su ambiente laboral, pero sus compañeros de Mediodía Noticias tenían otros planes. A mediados del programa, Sandra Borghi se tomó unos minutos entre informativo e informativo y le dedicó unas palabras al periodista: "Señoras y señores, hoy es un día muy especial porque ¡cumple años el Doctor Otero!".

Luego de que todo el equipo cantara el feliz cumpleaños y ovacionara a Luis Otero, el periodista no pudo ocultar su emoción. "Me van a hacer llorar", declaró el conductor con lágrimas en sus ojos. "Qué sensible que sos", analizó Sandra Borghi y Otero remató: "Si, con esta cara de marmota como me ven, soy muy sensible".

"En 35 años de trabajo creo que nunca te hicieron escándalo tal por tu cumpleaños", contó la conductora buscando complicidad en su compañero. "No, la verdad es que no. Y eso que no les traje nada de morfar", bromeó Luis Otero y concluyó el emotivo momento al contar que, junto a sus compañeros, habían organizado un festejo para más tarde.

Luis Otero se quebró al aire de El Trece al ver a su hija en televisión

En una reciente emisión del programa de noticias, Sandra Borghi dejó su lugar en el estudio y fue a cubrir el importante incendio que tuvo lugar en una fàbrica de Avellaneda y que generó gran conmoción. En medio de este informativo, la periodista entrevistó a una de las bomberos voluntarios que estaban presentes para tratar de apaciguar las llamas, pero Luis Otero quedó atónito: quien estaba allí presente era su hija, Mary. "Ella es muy responsable, con esa tarea que hace y que ama", expresó el periodista visiblemente emocionado.

Luego de que su hija informara cómo avanzaba la situación con respecto al fuego, Luis Otero se tomó unos minutos para halagar el trabajo de la jóven y destacar su gran compromiso. "No puedo hablar, pero me engañaron todos, ella estuvo toda la noche trabajando", expresó el periodista. "Te digo que estoy al borde de las lágrimas en este momento, porque verte me da tanto orgullo para esto que te preparaste toda la vida", continuó el conductor de el noticiero de El Trece.

"A pesar de mi opinión y de toda la familia, seguís ahí y cuando escuchamos la sirena de la autobomba se nos estruja el corazón, porque decimos ‘allá va Mary, seguro’. Y hay una imagen que me mandaste ayer que se te ve sonriente y feliz arriba de la autobomba", contó Luis Otero luego de hacer un análisis sobre el gran compromiso que tiene su hija con el trabajo que eligió.

Por último, el periodista contó con orgullo cuánto trabaja su hija para progresar en el ámbito que le gusta. "Esta niña solo se fue del incendio ayer porque tenía que dar un examen en la facultad", aseguró Otero y comentó que Mary estudia la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias en la Universidad de Tres de Febrero porque es lo que "le gusta y le apasiona".