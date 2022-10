Luis Novaresio quedó mudo cuando Mario Pergolini fulminó a Macri: "Eran un cambio"

El empresario sorprendió a Luis Novaresio al soltar declaraciones sobre Mauricio Macri. Mario Pergolini comparó el mandato del ingeniero en Boca Juniors con su mandato presidencial.

Luis Novaresio se quedó sin palabras ante las declaraciones de Mario Pergolini sobre la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. El dueño de Vorterix reivindicó el liderazgo del ingeniero en el club Boca Juniors pero lo mató al referirse a las medidas que tomó como mandatario.

"A Boca lo jerarquizó y a la gente de Boca nos gustó. Recordamos las Libertadores y todo eso", expresó Pergolini en diálogo con Novaresio en su programa de La Nación Más. Acto seguido, el periodista le preguntó a su invitado si creía que Macri había sido un buen presidente del país, a lo que Mario respondió de manera negativa.

"Sería muy difícil ponerlo como buen presidente porque ¿se solucionó algo? Ya sé que no me vas a responder, pero esos cuatro años que eran un cambio, con un apoyo popular muy alto como siempre le cuesta a una fuerza que no es peronista, a lo mejor tenía otras jugadas para hacer pero no. A veces porque no te dejan, a veces por propia inoperancia, a veces por no saber leer el momento", soltó sin tapujos Pergolini y catalogó a Argentina como un país difícil.

El fuerte cruce entre Mario Pergolini y Nicolás Occhiato por las métricas de sus medios

El director de Vorterix se pronunció sobre el mal momento que atraviesa el medio a nivel de audiencia y soltó: "Como siempre que es necesario, acá estoy para contar un poco la situación de Vorterix en estos días, ya que, como muchos sabrán y otros lo sufrirán, estamos nuevamente atravesando un momento económico que se complicó demasiado". Y agregó: "Ya se está volviendo insostenible. Entiendo que saber lo que pasa no es justificativo para los compromisos asumidos con cada uno, pero a esto se le suman paritarias inesperadas que nos cambia las reglas día a día y un país que hace que todos los que ponen pautas literalmente no nos paguen".

Pergolini cerró su descargo con una chicana a Luzu TV, por supuestas cifras falsas en sus métricas. "Estamos compitiendo con plataformas que ponen entre dos y tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que, además hacen una especie de “trampa” con las reproducciones dando un número más elevado", enunció. Nicolás Occhiato no dejó pasar esto y compartió una historia de Instagram con las métricas de su radio y demostró que eran reales.