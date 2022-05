Luis Novaresio defendió a Milei y Ofelia Fernández lo dejó en ridículo

La legisladora Ofelia Fernández y el periodista Luis Novaresio mantuvieron un tirante cruce por la situación social y política del país.

La legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández y el periodista macrista Luis Novaresio mantuvieron un tenso cruce de ideas en torno a la situación político social de Argentina, y el conductor de La Nación+ quedó totalmente humillado ante su falta de argumentos de su pobrísima defensa de Javier Milei.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff, conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe), le preguntó a Ofelia qué pensaba sobre Milei y la legisladora expuso: "Él capitaliza algo que nos tiene que poner a trabajar. Quiero no hablar de Milei, sino de por qué está ahí y por qué es fuerte en un momento así. Tenemos que entender que en una sociedad con una pobreza muy jodida, con problemas de empleo tanto por la precarización de trabajo que hay como por el desempleo, y con violencia social y de género, que se suman a los problemas de inflación y deuda, si la gente no se siente cerca es porque las respuestas no están".

"Y en ese momento siempre garcan y garpan los discursos estridentes, que vienen de afuera a hablar", cerró, dejando una firme postura que enojó a Luis Novaresio. Con un tono moderado pero claramente molesto, el periodista macrista defendió a Milei y arremetió con un: "Es un fracaso estrepitoso del supuesto progresismo".

Picante, Ofelia le contrarrestó: "No sé si es un fracaso de las políticas, hay falta de políticas. Creo que, también, hay un tema de parálisis". Con un seco "no comparto", Novaresio se llamó al silencio hasta que Fernández volvió a evidenciar los peligros del modelo de país que propone Milei, haciendo estallar un duro cruce de chispas.

El duro ida y vuelta que terminó con Novaresio humillado

"Lo que sí podemos ver es que estamos en una Argentina difícil en términos de calidad de vida y de hostilidad, y no es la primera vez que la anti política se convierte en la respuesta. No es la primera vez que la crisis social se convierte en anti política, no siempre lo capitaliza la derecha y la ultra derecha", profundizó Ofelia. Descontento, Novaresio contraatacó con un filoso: "No hay anti política, es decir 'esta política fracasó'. Milei representa un modo de hacer política, que a mi me puede gustar o no...".

Frenándolo en seco, Ofelia reubicó las palabras del periodista con una certera sentencia que dejó mudo a su contrincantes: "Hay anti política. El tipo sostiene que es la casta y el sistema político, y no te dice que es el kirchnerismo y las políticas de Alberto Fernández. Te dice que es un conjunto". Con sus últimos cartuchos agotados, el excompañero de señal de Viviana Canosa jugó su última carta y expresó: "Lo que Milei está diciendo es 'señores, ustedes fracasaron, y fracasaron'. 40% de inflación, pésima gestión de la salud durante la pandemia, concentración del poder en pocos. No es que hay anti política. Lo que están haciendo no nos gusta, estamos mirando a otro que propone otra cosa".

Tras escuchar su punto, la legisladora fulminó la declaración con un comentario que no pudo ser rebatido por el periodista macrista: "Pero, en definitiva, si vos decís que lo que hacen absolutamente todos no te gusta estás diciendo que lo que no funciona es el sistema. Y a parte lo dice, no es que te estoy inventando. Él lo dice, es el sistema político, es la casta, hay que quemar el Banco Central, fin. No se trata de quien hace los discursos estridentes, quien llama más la atención y quien grita más fuerte, sino quien es más pragmático y resuelve problemas concretos. ¿Hoy el Gobierno lo está haciendo? No. Hay que hacerlo". Derrotado, Novaresio apuntó a lanzar un simple "bueno, me alegro" y no ofreció argumentos convincentes para demostrar su punto de vista.