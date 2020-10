El periodista Luis Majul volvió a realizar un polémico editorial contra el Gobierno luego de mostrarse, durante toda la pandemia por COVID-19, en contra de las decisiones tomadas por Alberto Fernández. En esta ocasión, la principal apuntada por el momento que está atravesando nuestro país fue Cristina Fernández de Kirchner y se mostró en contra de la relación que la dirigente posee con el máximo mandatario de Argentina.

Durante su columna en La Nación Mas expresó que "Cristina se apura porque se le acaba el tiempo" y explicó que la suba del dólar y la caída de la economía preocupan a los intereses personales de la vicepresidenta. "La situación es tan crítica que todo se precipita con mayor velocidad. Yo no quiero llamar a ninguna cosa... Pero es algo que se empieza a notar en el aire", advirtió en el insólito y desestabilizador tono que tanto lo caracteriza.

En su opinión, "cada uno parece estar atendiendo a su juego político" y dice que observan "una realidad distinta" a la del resto de la sociedad. "La vice tiene una hoja de ruta de la que no se aparta nunca, no se distrae. Ahora aprieta el acelerador para consumar otro paso más en su plan de impunidad y venganza. Si no arregla un par de asuntos sobre la Justicia, la van a seguir investigando y eventualmente, cuando le llegue la hora, condenando. Entonces presiona a su mayordomo político, para que actúe ya", imponiendo un extraño mote contra el presidente.

Con respecto a la ex presidenta, dio a entender que "ante la dinámica económica, que tiene una velocidad inusitada, está preocupada". Por esa razón se reunió con Sergio Massa y Alberto Fernández: "Charlaron sobre la posibilidad que se pierdan las presidenciales 2023 y también las legislativas del año que viene. Los tres vieron las encuestas, son tremendas para el gobierno. A mí me dicen que les corrió frío por la espalda, la mayoría de la gente está enojada con el gobierno, incluso de quienes los votaron. El cristinismo puro también está enojado, ellos quieren ir para otro lado, quieren correr a Alberto".

A su vez, Majul expresó que "desde su entorno ven a Cristina se la ve más inquieta que nunca" debido a que está esperando una decisión de la Corte Suprema sobre la pretensión de desplazar a los jueces. "Está bastante nerviosa... Mientras tanto, los amigos de CFK, tiran fuegos de artificio para quitar el precio del dólar de las tapas de los portales. Algo imposible. Sin embargo, esos fuegos, en vez de cambiar la economía, le echan más nafta", agregó.

Por último, apuntando contra el presidente de la Nación, volvió a recaer en la falta de confianza y la "devaluación de la palabra". "No es personal pero cuando uno escucha a Alberto decir 'jamás haría tal cosa...", recuerdo a 'el que depositó dólares, recibirá dólares', 'el que apuesta al dólar pierde', 'me hablaron con el corazón y les respondí con el bolsillo'. Uno escucha eso en la economía y los ahorristas escuchan lo contario a lo que dicen", sentenció.