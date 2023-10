Luciano Pereyra reveló una intimidad que nadie esperaba: "Probando"

El músico causó sorpresa con sus declaraciones sobre su vida. Luciano Pereyra reveló lo inesperado sobre su futuro familiar.

Luciano Pereyra es uno de los músicos más emblemáticos del nuevo folklore, a pesar de que en los últimos años se pasó a un género más vinculado al pop y al reggaetón. Este cambio en su carrera atrajo nuevo público para el artista y de ese modo su vida privada comenzó a cobrar más relevancia. Asimismo, unas declaraciones de Pereyra sobre su intimidad tuvieron resonancia ya que nunca había hablado sobre ese tema.

El intérprete de hits como Qué suerte tiene él y Porque aún te amo dialogó con la periodista María Laura Santillán y allí reveló una duda que tenía en vilo a miles de sus fans. El músico habló sin tapujos sobre la paternidad y develó que está en la búsqueda de tener un hijo con su pareja.

Pereyra habló sobre la importancia de la familia en su vida y en ese momento la periodista aprovechó para preguntarle por las posibilidades de que se convierta en padre. "Te gustan mucho los chicos y no tuviste hijos", comentó Santillán. Por su parte, el cantante respondió: "En algún momento vendrán. Estamos probando y en algún momento tienen que llegar".

Al mismo tiempo, María Laura Santillán le preguntó a Pereyra si tenía planeado casarse con su pareja y éste fue tajante en su respuesta. "No lo tenemos como prioridad ahora. Se charla, en un momento se da también. Dios no te dice: che, mirá que te voy a mandar una novia para que tengas… No, también está ahí ¿no?", comentó al respecto el artista.

Luciano Pereyra, sobre su nueva canción con Luis Fonsi

"La conexión con mi Luján siempre está en estas canciones porque de todos los olores, el olor a la siesta de verano es uno de los más ricos para mí, como el de la lluvia, como el del pasto recién cortado, como el del café de la mañana. La siesta de verano es Luján, olor a tierra, a las calles de tierra, el ruidito del ventilador. Las siestas de verano para mí son las mejores", comentó Pereyra sobre su nueva canción con Luis Fonsi. Y comentó la reacción de Luis Fonsi al escucharla: "Le gustó mucho, por eso aceptó hacer esta canción y esta colaboración. Nos conocemos hace muchos años. Cantamos en un Luna Park cuando él me invitó pero nunca pudimos grabar y se dio ahora. Luis Fonsi es un gran cantante internacional, un gran intérprete, un gran tipo, un gran baladista, y un honor para mí".

Pereyra reveló las similitudes que tiene con su colega en relación a sus lugares de origen y contó que le ha comentado a Fonsi sobre la cultura de Luján. "Hablamos mucho de eso, él es boricua, sus siestas de verano con olorcito a mar, playa, salitre. Cada uno tiene sus siestitas de verano y hablamos de cómo las disfrutaba", agregó Luciano.

Luciano Pereyra, sobre su vínculo con Horacio Guarani

El músico tuvo una cercana relación con el folklorista y lo recuerda con mucho cariño. "En su ausencia me sigue enseñando. Porque me han quedado muchos momentos compartidos muy lindos. Haber tenido a un ícono de nuestra música que no solamente me apadrinó sino que también fue como un abuelo. Yo era muy chico cuando mis abuelos fallecieron. Y de repente tener el regalo de la vida de un abuelo como Horacio Guarany, y además compartiendo el mismo trabajo", enunció Pereyra.