Luciano Pereyra fue acusado de acoso contra su ex: "Siente que la acecha"

Milca Gili, ex de Luciano Pereyra, reveló que se siente perseguida por él y que incluso el músico se buscó a una nueva chica que es idéntica a ella.

Luciano Pereyra mostró un comportamiento bastante sospechoso en relación a su ex, Milca Gili, con quien estuvo durante cinco años. Durante todo ese tiempo, nunca habían blanqueado la relación públicamente, a pesar de que llevaban varios años en pareja. Ahora, se supo que contrató a Cale Ruggeri, una modelo idéntica a ella, para actuar en su nuevo videoclip, y que, además, le dedica indirectas a Milca en las redes sociales.

“Estuvieron cinco años de novios. Él siempre tuvo novias famosas”, comenzó contando Rodrigo Lussich en Intrusos. “Ella salió con él hace cinco años y, en un momento, sintió que la cosa no daba para más, y ahora él pone historias y posteos que ella dice ‘son para mí, ¿me está boludeando?’”, agregó.

“Siente que él la sigue acechando en redes, que de alguna manera no la suelta y publica cosas. Y agrego otro detalle más: él hizo un videoclip con otra famosa rubia muy igual a ella. Entonces, de alguna manera, busca un clon. Tiene una peligrosa obsesión con ella”, añadió el periodista.

Después, mostraron en pantalla una foto de Luciano con un alfajor Milka, que según su interpretación, podría ser una indirecta muy evidente para Milca. “¡Subió una foto comiendo un alfajor que tiene el novio de la ex!”, exclamó Rodrigo. “¡Es igual a Milca, chicos! ¿Qué siente ella con todo esto?”, indagó el conductor.

“Lo que me dijo su entorno es que realmente le incomoda ver que hace un video con alguien que es casi igual con ella”, reveló una panelista. Al instante, pasó un audio que le mandó ella misma diciendo: “A mí me incomoda”.

¿Qué dijeron Luciano Pereyra y Milca Gili sobre su relación?

Gili había conversado un tiempo atrás sobre su vínculo con el cantante y dijo que habían tenido una "relación tóxica" y que las cosas no habían funcionado, especialmente, porque él era una persona muy conocida. “Éramos una pareja normal, conocía a su familia, amigos pero nunca me blanqueó”, comenzó.

“Me dedicó varios temas conocidos. No fue una relación democrática. Es difícil salir con un artista tan conocido. Me enteré que en un show del Gran Rex contó detalles de nuestra relación; eso me dio mucha bronca, porque nunca lo había blanqueado”, contó también Milca.

Sin embargo, destacó que al principio era una relación muy linda, cuando podían disfrutar de su intimidad. “Fue amor puro desde el primer beso. Estuvimos muchos años tranquilos y estables, lejos de los medios y de cualquier opinión ajena, hasta que nos fuimos a vivir juntos: ahí me propuso matrimonio y tener hijos”. Finalmente, ella no soportó todo lo que implicaba salir con Luciano Pereyra y él consideró que si no aguantaba todo eso por él, entonces no valía la pena. “Si no lo aceptaba, no lo amaba”, explicó Milca.