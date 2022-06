Luciano Castro, tras los rumores de compromiso con Flor Vigna: "Tenemos anillos"

Luciano Castro contó la verdad sobre su supuesto compromiso con Flor Vigna: ¿se van a casar?

Luciano Castro habló sobre los rumores de compromiso con Flor Vigna, con quien mantiene una relación desde octubre de 2021. Desde que salieron a la luz estas versiones, todo apunta a que la pareja estaría por dar el siguiente paso.

Estos rumores salieron a la luz después de que se filtraran fotos y videos del cumpleaños de Flor. En las imágenes, se podía ver a ambos usando anillos dorados idénticos. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Socios del Espectáculo (El Trece), revelaron esta información y a las pocas horas el actor se manifestó al respecto.

"Él le festejó el cumpleaños y hay un detalle: parece que hay compromiso en el horizonte, porque hay capturas de ellos con los anillos", reveló Pallares, y Lussich señaló: "Eso nos lleva a una afirmación y es que se comprometieron". En medio de esta incertidumbre, Castro enfrentó estas versiones y dio una respuesta concreta.

Cuando el ex de Sabrina Rojas fue consultado sobre el tema por un movilero de LAM (América), respondió: "No, nos comprometimos. Ya me lo preguntaron, no me comprometí con nadie. No está en los planes, tampoco. Tenemos anillos, pero no se habla de eso. Nos gusta un montón ser novios, disfrutar de eso y ya”.

En este sentido, el actor destacó que no se comprometen justamente porque tienen muy en claro adónde quieren ir con su relación. "Todo lo que hay que hablar ya se habló y por eso nuestra pareja es súper sana. Venimos de relaciones largas los dos y cuando decidimos estar juntos dijimos: 'Bueno, comenzando ya, decime todo lo que sí y todo lo que no y yo te digo'", detalló Luciano.

"Porque no íbamos a perder tiempo en esperar a que sucedan cosas del mismo modelo para volver a padecerlas. Por eso también tenemos los espacios que tenemos y la relación que tenemos", cerró el actor. Por su parte, Flor aún no dio declaraciones sobre su postura y sus deseos de comprometerse, aunque en varias entrevistas enfatizó que buscan una relación "alejada de las estructuras".

El regalo de Flor Vigna para Luciano Castro: "No nos gusta estar en las estructuras"

Cuando comenzaron a salir, Luciano le pidió a Flor formalizar su relación y ella lo rechazó. Dos meses después, la cantante se arrepintió, le preparó un regalo especial y le pidió de ser novios. "Le hice un ritual hermoso. Nunca le había pedido a alguien que sea mi novio, y me gustó mucho. Es más tierno, lloró y todo”, contó Vigna en No es tan Tarde (Telefe).

Y explicó que su regalo estaba relacionado con la idea de la relación que buscaban crear. “Le hice un camino con frases nuestras y le di un anillito que dice 'disfrutar'. Me lo puse en el 'fuck you'. Es que a nosotros no nos gusta estar en las estructuras”, cerró la artista.