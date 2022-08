Los picantes mensajes que le llegaron a Hernán Drago en vivo: "Me prometiste mimos"

Laurita Fernández agarró el celular del modelo en vivo y leyó la conversación subida de tono que estaba manteniendo con su pareja.

Hernán Drago recibió mensajes subidos de tono a través de WhatsApp y quedó expuesto frente a las cámaras de Bienvenidos a Bordo. El integrante del programa le prestó su celular a Laurita Fernández, la conductora del programa, para una dinámica del juego, pero en ese momento recibió un picante texto que ella decidió leer al aire.

La situación se dio en la instancia de la puerta de los parecidos, donde varias personas se presentan como los "clones" de figuras reconocidas. En esta parte del programa, Drago funciona como jurado y debe intentar adivinar el parecido de los concursantes. Pero en la emisión del martes 30 de agosto, el modelo sufrió una vergonzosa situación: "Pará, dame tu celu y googleo la foto de la persona que vos decís, en caso que no sea. Desbloquealo, a ver. Te prometo que no voy a abrir nada. Ay, ya me abrió el Google, para que no vea nada. Pará, llegó un mensaje", empezó por decir Laurita.

En este marco, Fernández continuó: "Lo voy a mostrar directamente. Pará, a ver si se lee, 'amor, hoy venís a casa, amor, venís a casa, me prometiste mimos. No arrugues, eh'". Sin pedirle permiso a su compañero, Laurita empezó a leer el chat de Drago con su pareja en donde ella le reclamaba cariño y atención después de cumplir con sus horas laborales.

Luego, la conductora de Bienvenidos a Bordo se tomó la situación más a pecho y le envió un audio a la pareja del modelo: "'Amor, amor, está trabajando, está haciendo el programa, pará que estoy acá con él'. Ahí mandé el audio, a ver si responde. Ahí está, lo escuchó el audio, tiene el tilde azul". Acto seguido, Fernández leyó la respuesta que obtuvo, la cual estaba dirigida a Drago: "Dale amor, siempre cansado, quiero mimos, y sushi".

Justo cuando el tema estaba por darse por finalizado, la pareja de Hernán Drago envió un último mensaje. "A ver, pará que no puedo seguir. Es que sigue, quiero ver Stranger Things 4 dice", leyó Laurita y el famoso modelo y panelista sentenció: "¿Eso dijo? Decile que la llamo en un rato".

Traición para Guido Kaczka: la figura que lo abandona para tener su programa en América TV

Una famosa figura que acompañó durante dos años a Guido Kaczka abandona al conductor y productor para apostar a su propio ciclo en América TV. En el último tiempo, los programas del Kaczka fueron uno de los pilares fundamentales para el rating en El Trece, pero uno de sus personajes más queridos buscará nuevos rumbos.

Según informaron en Socios del Espectáculo, Bienvenidos a Bordo sufrirá una gran baja en los próximos meses. Aunque si bien hace ya varios meses que Kaczka no conduce el ciclo de juegos, sigue produciéndolo y aconsejando a Laurita Fernández sobre el avance del programa en la pantalla de El Trece.

Se trata de Hernán Drago, el famoso modelo que en los últimos años se mantuvo entre las figuras fijas de Bienvenidos a Bordo como jurado, asistente e incluso competidor en algunos juegos. Al parecer, el famoso habría recibido una propuesta para conducir su propio programa en América TV y aceptó el trato.

En el programa de espectáculos de El Trece conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que el canal quiere a Drago para conducir una nueva temporada de Gente que busca gente. "Lo quieren como conductor a Hernán Drago. Ya se grabaron los pilotos y todos quedaron conformes. Habría que esperar un poco, pero todo parece indicar que vuelve", informaron en Socios del Espectáculo.