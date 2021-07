Los memes por el nuevo look de Isabel Macedo en su regreso a la televisión

En una de sus fugaces apariciones en los medios la actriz desató un estallido de memes en Twitter por su nuevo look.

Alejada de la televisión tras contraer pareja con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo se fue a vivir al norte del país y puso una pausa en su carrera artística. Pero en una reciente aparición mediática desató una avalancha de memes en Twitter por su nuevo look, distinto al que solía mostrar.

"Lo único que puedo defender de mí es que yo siempre fui quien quise ser. Nunca estuve con gente que no quiero estar. No quiero escuchar lo que no me hace bien ni me conviene. Tengo valores y la familia que quiero tener", expresó Macedo en diálogo con Luis Novaresio, explicando los cambios que aplicó en su vida cotidiana luego de ponerse en pareja con Urtubey.

Para los usuarios de Twitter Macedo estaba muy parecida a Moni Argento, personaje que interpretó Florencia Peña en la famosa sitcom Casados con Hijos (Telefe). A los minutos de su aparición en Debo decir (América TV), programa de Luis Novaresio en las noches del domingo, su look causó un revuelo tal que quedó retratado en comparaciones y graciosos memes.

Recordemos que el año pasado, y desde España, Isabel Macedo lanzó unas publicaciones que rápidamente se viralizaron en los medios alertando sobre la situación del COVID-19 en la región y manifestando su preocupación por la vida de su hija. "Ojalá pudiera encontrar las palabras exactas para transmitirles lo que siento... Cuando empezamos a escuchar que hablaban del #coronavirus no digo que lo subestimé , pero si creo que en algún punto no podía darme cuenta de lo grave que era", expresó, en un epígrafe a un video de Instagram con su pequeña hija, a quien teme infectar. Y agregó: "Sólo hasta que el número de personas infectadas empezó a crecer con mucha velocidad".