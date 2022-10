Los hijos de Wanda Nara apuntaron contra L-Gante: "Te odiamos"

Los hijos de Wanda Nara publicaron un contundente mensaje en sus redes contra L-Gante, en medio de los rumores de romance con su madre.

Uno de los hijos de Wanda Nara publicó un filoso mensaje en redes sociales dirigido a L-Gante, tras la confirmación de su romance. Este posteo se suma al que Valentino López, el hijo mayor de la empresaria, le envió al cantante tildándolo de "payaso". Una vez más, los niños dejaron en claro su rechazo hacia el nuevo vínculo de su madre.

Actualmente, los cinco hijos de Nara están a cargo de Mauro Icardi en Estambul, Turquía, hasta que ella regrese de Buenos Aires. Según Mauro Icardi, sus hijos están muy enojados con su mamá por los rumores de romance con el cantante y por los escándalos mediáticos en los que está envuelta.

Resulta que Icardi grabó una transmisión en vivo vía Instagram en la que dio su postura sobre la polémica con Wanda. En el video, aseguró que sus hijos están muy molestos con su madre por la forma en que mediatiza su vida personal y por los rumores de romance con Elián Valenzuela. "Coki", de 12 años, dejó un comentario dejando en claro su odio hacia L-Gante: "We hate cantante" (Te odiamos, cantante).

Por su parte, Valentino publicó una historia en Instagram con emojis de payaso, etiquetando al músico. Icardi salió a dar explicaciones en el vivo y expresó: “Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar".

Las declaraciones de Mauro Icardi sobre el romance entre Wanda y L-Gante

En aquel vivo, Mauro Icardi aseguró que todavía sigue en pareja con Wanda y que los rumores de romance con L-Gante no son más que una mentira de la empresaria para hacer prensa. "Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es Wanda y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto", sostuvo el deportista.

Y dijo que sus hijos "están muy enojados con ella (Wanda) por su manera de decidir y hacer todas las cosas públicas". "Tuvieron una infancia feliz que hoy, por temas de la vida, la madre piensa romperles. Ven las noticias, tienen su Instagram, miran YouTube y todo esto que hablan, lo ven y me preguntan. Yo como siempre dije, les cuento, les aclaro y les digo la verdad de todo porque son personajes públicos”, cerró Mauro.