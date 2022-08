Locomotora Oliveras abandonó El Trece y dejó en jaque a Laurita Fernández: "Es urgente"

Alejandra "Locomotora" Oliveras dejó atónita a Laurita Fernández y abandonó el programa de El Trece de manera inesperada. El percance que tuvo y qué fue lo que pasó.

Alejandra "Locomotora" Oliveras revolucionó el estudio de Bienvenidos a Bordo, exitoso programa emitido por El Trece, tras protagonizar un desopilante momento. La reconocida boxeadora abandonó el piso del estudio y dejó en jaque a Laurita Fernández, que no supo cómo reaccionar.

Mientras la conductora se preparaba para presentar a diversos participantes del programa, "Locomotora" hacía movimientos precompetitivos junto a su imitador. Inmediatamente después, la famosa deportista que peleó de manera profesional entre 2005 y 2018 pidió la palabra y realizó un desesperado pedido.

"Tengo que ir al baño urgente. Es urgente", exclamó Oliveras, que no tuvo ningún inconveniente en hacer pública su necesidad. Rápidamente, se fue corriendo del estudio. Los miembros del jurado, la producción y los propios concursantes comenzaron a reírse y a gritar. "¿Cómo ir al baño?", preguntó Laurita, que luego se agachó sin saber qué hacer.

"Yo la sigo, yo hago lo mismo", expresó el imitador de la boxeadora y comenzó a correr para seguirla. El ciclo de entretenimiento continuó y varios participantes fueron presentador por Laurita. Tras varios minutos de ausencia, "Locomotora" reapareció frente a las cámaras. La presentadora de Bienvenidos a Bordo intervino y preguntó: "¿Volvió del baño?". Pese a que desde la producción quisieron darle detalles de lo que la deportista hizo en el baño, avisó: "No, no, no me cuenten...".

Laurita Fernández se vio sorprendida en Bienvenidos a Bordo con el abandono de "Locomotora" Oliveras.

Con tono de broma, Oliveras expresó: "Hice más rápido que la velocidad de la luz". "¿Está más liviana, ¿no?", le preguntó el locutor a la campeona mundial de peso supergallo, pluma y superpluma que acumula 33 victorias, tres derrotas y dos empates a lo largo de su carrera..

Laurita Fernández explotó de furia contra un participante de Bienvenidos a Bordo

En el marco de la tradicional sección de "Parecidos", un hombre arribó al ciclo televisivo para tratar de ganarse el premio económico. Vestido con un conjunto deportivo de River, intentó convencer a Laurita y a los panelistas de sus similitudes con Javier Pinola, experimentado defensor del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, al verlo ingresar al estudio de TV, la presentadora reaccionó rápidamente: "No, no, no...". "¿Cómo que no?", le preguntó el participante. Y Fernández se mostró muy molesta, teniendo en cuenta que es hincha de Boca, eterno rival de "El Millonario". "¿Era necesario? ¿Tenés una tarjeta a mano?", le consultó a una integrante de la producción para tapar el escudo. Y sostuvo: "Me hace mal...".

Luego de conseguir taparle el escudo de River al participante de Bienvenidos a Bordo, Laurita Fernández se mostró satisfecha. "¿Vos sos hincha de ese cuadro? Pero porque te parecés a una persona que evidentemente juega en ese equipo...". "Exactamente", le contestó el hombre, de gran parecido a Pinola.

"Te voy a hacer una pregunta que nada que ver, por más que este escudo no me caiga bien, ¿pero sos perro jugando o sos bueno?", indagó la conductora, en referencia al "parecido" del hombre con el futbolista. "Soy crack", cerró el concursante.