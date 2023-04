Lo encontró robando en su negocio, corrió tras él y le hizo una insólita propuesta

La historia de un comerciante se volvió viral luego de que se filtrara el video en donde se lo veo correr a un ladrón que le robó a una de sus clientas.

Un insólito video grabado por cámaras de seguridad se volvió viral en redes en las últimas horas. En el mismo se ve al dueño de un restaurante correr a un ladrón que se entrometió en su negocio y recuperar el objeto robado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el desenlace de la historia, cuando el comerciante le hizo una particular propuesta al criminal.

El clip se viralizó en redes sociales pero en la emisión de este martes de Mediodía Noticias contaron la situación con lujo de detalle. El hecho tuvo lugar en un restaurante de Las Cañitas, Palermo, cuando un joven pasó por una de las mesas y le quitó el celular a una de las clientas que estaban ahí presentes. Fue entonces cuando el dueño del lugar salió a correr al ladrón y cuando lo alcanzó, lo tackleó para agarrarlo y recuperar el dispositivo móvil.

En este marco, en el noticiero de El Trece aseguraron: "Martín (el dueño) reaccionó así porque ya le ha pasado de ver robos similares. Llegó un chico que apoyó las bolsas de residuos sobre las mesas de los clientes y cuando él se acercó a pedirle que por favor se fuera, levantó la mercadería de una de las mesas y de paso enganchó un celular”. Sin embargo, la historia cambió por completo cuando el dueño del lugar se percató que el ladrón tenía tan solo 15 años de edad, motivo por el que decidió ofrecerle trabajo.

En diálogo con Mediodía Noticias, el dueño del bar aseguró: "El hombre que estaba ahí al lado mío me dijo que no lo deje ir, que se merecía pasar el día en la comisaría. Nos miramos desafiantes, pero no le tenía miedo. Algo me tocó". Luego, añadió: "Ahí es cuando le ofrecí trabajo. Yo te juro que se le cayó una lágrima al pibe. Me agarró de la mano y me dijo que cuando saliera iba a pasar por acá. Todavía no sucedió, veremos".

La Policía irrumpió en un telo por gritos y encontró algo increíble

La Policía acudió a un hotel alojamiento en Quilmes tras una denuncia de gritos "fuera de lo común" y irrumpió en una habitación ocupada por una pareja que estaba en pleno acto sexual. Los detalles de la inesperada situación de gritos de placer que mutaron al susto.

La confusión ocurrió en "El Ruca", ubicado en Quilmes Oeste, y quien dio alerta a la Policía fue el conserje del hotel alojamiento tras escuchar gritos fuera de "la normalidad". Tres patrulleros llegaron al lugar, ingresaron a la habitación en cuestión y se encontraron con una pareja teniendo relaciones sexuales con normalidades.

Interrumpido el coito, la pareja reveló que habían dado su consentimiento para tener sexo y los efectivos se retiraron por la falsa alarma. Por el momento, no trascendieron declaraciones de los involucrados.