Lizy Tagliani se despidió de uno de sus programas: "Me encariñé mucho"

Lizy Tagliani se despidió de uno de sus programas y dejó sin palabras a sus seguidores.

Lizy Tagliani hizo un anuncio el viernes pasado en el que confirmó que se irá de uno de sus puestos de trabajo. A pesar de que le llegaron muchas preguntas de sus seguidores sobre el porqué de su decisión, se limitó a contestar algunas pocas, en las que aclaró el motivo puntual.

Resulta que, desde 2002, Andy Kusnetzoff conduce el programa Perros de la Calle, que se hace en Urbana Play 104.3 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Tagliani, que trabajaba con Santiago del Moro en El club de Moro, en La 100 FM 99.9, se había sumado al equipo, pero ahora, tuvo que despedir la radio una vez más.

La noticia la dieron Andy y ella cuando comenzó el programa y generó bastante angustia entre los oyentes, que la llenaron de preguntas en las redes para saber por qué se iba. Lizy explicó que, desde un principio, sabía que iba a estar solamente un año con Kusnetzoff ya que así lo decía en el contrato que firmaron y que ahora se terminó. “Me encantaría, pero venía por un año. Voy a volver cada vez que pueda me encariñé mucho”, contestó la humorista vía Twitter.

Por otro lado, Lizy tiene muchos nuevos proyectos para fin de año y para el 2022: dentro de poco, va a viajar con Marley en su programa Por el mundo, que invita a distintas celebridades a recorrer países y vivir nuevas experiencias. Además, volverá a actuar en la obra Los Bonobos, en el teatro Lola Membrives.

El romance entre Lizy Tagliani y Leo Alturria

Lizy suele compartir videos divertidos en sus redes junto a su pareja, Leo Alturria, a quien conoció en 2019 en los estudios de Telefe, cuando él fue a participar en un programa de juegos. “Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato, entonces me llamaron para El precio justo, fui y se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo. Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella”, contó Leo.

“Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Ya me sentía allá arriba. Lo que hacemos entre cuatro paredes son cosas nuestras. Que en las redes digan lo que quieran”, cerró.