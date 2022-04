Listorti rompió el silencio tras la denuncia de Marcela Feudale: "Tan torpe"

José María rompió el silencio tras las palabras de "La enana" en su contra. Listorti y un contundente testimonio luego de haber decidido su renuncia a la productora de Marcelo Tinelli.

José María Listorti enfrentó las acusaciones de Marcela Feudale. En diálogo con Paparazzi, el humorista clarificó las razones por las que su excompañera se expresó de forma negativa sobre él y no dudó en opinar si las palabras fueron dichas en serio o de forma irónica.

“Yanina Latorre me escribió y me dice ‘estás escuchando a la Feudale’. Yo le respondí que sí, que es joda. Siempre jodemos, soy tan torpe que cuando me sentaba al lado de ella le tiraba la botella de la gaseosa, o la pisaba a ella para ir al baño. Y jode con eso, Es claramente un chiste”, sentenció José María Listorti, echando por tierra las versiones que indicaron una posible ruptura en la amistad con Marcela Feudale.

En cuanto a la experiencia con Feudale en el exterior y en diferentes lugares del país, Listorti confirmó que "La enana" lo contagió: "Si, fuimos a cubrir a una maraton de Tinelli, le presté mi habitación y se ve que en las sabanas me contagió y yo tambien me enfermé. No era sarampión, era una gripe, pero me acuerdo que me enfermé. Siempre quedan esa anécdotas”.

“Preguntale a ella, porque claramente fue un chiste. Hablamos por teléfono, claramente es una broma”, cerró José María Listorti, que dio por terminada la conversación. De este modo, quedó claro que la amistad con Marcela Feudale goza de buena salud y ambos charlaron telefónicamente sobre lo acontecido días atrás en LAM.

Marcela Feudale contra Listorti: "Porquería"

Marcela Feudale tuvo palabras durísimas contra José María Listorti. Invitada a LAM, "La enana" se expresó sobre su experiencia trabajando junto al humorista que anunció su alejamiento de Marcelo Tinelli. "Una porquería de persona", aseguró la locutora. ¿Qué fue lo que pasó?

Mientras en el programa de Ángel de Brito se hablaban maravillas de Listorti, Feudale interrumpió para asegurar lo siguiente: "Yo no opino lo mismo, yo no opino lo mismo, me lo tuve que fumar. Te golpea, te tira las cosas encima, te pilla los pies".

"Una porquería de persona, muy malos recuerdos, él era el peor de todos, Granados era un santo al lado de él. Me pisaba, cuando habla te escupe. Él es un homenaje para la vida", cerró Marcela Feudale. Si bien por momentos se rió, no terminó de quedar claro si su testimonio fue irónico o realmente lanzó graves acusaciones contra "Josema".