Lissa Vera se cansó y rompió en llanto en El Hotel de los Famosos: "Me quiero ir"

La cantante se lesionó en uno de los desafíos y descargó toda su impotencia.

Los días en El Hotel de los Famosos son cada vez más duros y se ve reflejado en la actitud de los participantes. En medio de la angustia por la cantidad de tiempo que lleva lejos de sus seres queridos, Lissa Vera no pudo evitarlo y se quebró después de un desafío que tuvo que disputar.

La cantante sufrió una lesión y sintió una fuerte molestia corporal. "¿Estás cansada Lissa?", le preguntó Alex Caniggia, y respondió "me duele" en referencia a la zona de la ingle. ¿Estás bien 'Li'? ¿Querés que te traiga un vaso de agua?", agregó Locho Loccisano preocupado.

Se la vio sentada con cara de pocos amigos y cansada no solo por el desafío, sino por otras cuestiones más personales que inevitablemente puso de manifiesto. "Primera vez que quedo nominada chicos", había expresado, y luego de unos segundos, se largó a llorar.

Por la visible situación, Martín Salwe fue a socorrerla y la abrazó. "Estoy cansada boludo", dijo la excantante de Bandana. "Tranquila", apaciguó el locutor, pero no quiso dar el brazo a torcer y manifestó las sensaciones de todavía estar en el reality show: "Ya estoy cansada, me quiero ir a mi casa, quiero ir con mi nena", indicó, y tras la lesión padecida dijo: "No sé si voy a poder correr mañana".

Todos se hicieron eco de lo sucedido y cooperaron para que se sienta mejor. "Está perdiendo por su cabeza, porque puede", opinó Martín Salwe en diálogo con las cámaras. A su vez, Melody Luz brindó su apoyo y manifestó que es su ídola desde que es chica: "Comparto muchas charlas con ella, me identifico mucho y aprendo de ella".

"Los juegos te llevan a darlo todo de verdad y pareciera que se te va la vida en eso", remarcó Lissa, quien no pasa de los mejores momentos en El Hotel de los Famosos. Pese al calvario, todos sus compañeros reflejaron el fuerte apoyo hacia la artista y ni bien observaron su malestar emocional, la consolaron.

Termina El Hotel de los Famosos: cuándo se graba la gran final

El Hotel de los Famosos está a punto de llegar a su fin. Luego de varios meses de grabaciones, la producción definió la fecha de grabación de la gala final, en donde quedará determinado el ganador del reality show de El Trece.

Aunque si bien la competencia seguirá al aire durante algunos meses más, la producción determinó el fin de sus grabaciones, las cuales iniciaron a principios del 2022. Sin embargo, hasta que se televise la gran final, los participantes que sigan en carrera deberán mantener un perfil bajo en sus redes sociales para evitar la filtración de la definición final.

Según dio a conocer Ángel De Brito a través de sus redes sociales, las grabaciones de El Hotel de los Famosos se extenderán hasta que finalice el mes de mayo. Precisamente, el periodista y conductor de América TV aseguró que la gran final se filmará el día 30 de este mes y contará con más margen de tiempo para editarse y, posteriormente, emitirse en la pantalla de El Trece.

Hasta el momento, quedaron eliminados Militta Bora, Kate Rodríguez, Matilde Blanco, Walter Quejeiro, Silvina Luna y Nicolás Maiques. Además, Rodrigo Noya y Leo García renunciaron al reality sin llegar a la instancia de la eliminación. En las próximas semanas se emitirá el repechaje de El Hotel de los Famosos, instancia en donde regresarán algunos de los concursantes que se fueron.