Lissa Vera reveló qué charló con Locho Loccisano antes de "traicionarlo"

Lissa Vera se defendió ante las críticas por "traicionar" a Locho Loccisano y reveló que tuvo una charla en privado con él antes de elegirlo.

Lissa Vera contó en Socios del espectáculo qué charló fuera de cámara con Locho Loccisano, antes de votarlo y que terminara quedando eliminado de El hotel de los famosos. "¿Qué lealtad le debo a Locho?", cuestionó la ex Bandana cuando le remarcaron que el influencer se sintió traicionado por su forma de accionar.

Con Martín Salwe y Alex Caniggia confirmados como los finalistas de El hotel de los famosos, el reality de El Trece sigue acumulando escándalos y discusiones. Una de las más recientes fue la supuesta traición de Lissa Vera con Locho Loccisano, que se mostró muy sorprendido por la actitud de su excompañera, que según sus palabras tejió una estrategia para echarlo del programa.

Lissa pasó por Socios del espectáculo tras quedar eliminada del reality de El Trece y se defendió ante las críticas que provocó su accionar para con Locho, uno de los favoritos del público. "No hay ninguna traición, podría haber sido traición también si lo hubiese votado a Martín. Yo tenía otra conversación con Martín, le dije 'volvemos a foja cero'. ¿Qué lealtad le debo a Locho si yo también quería ganar?", replicó la cantante ante la consulta directa de si había traicionado al influencer.

En ese sentido, Rodrigo Lussich insistió al remarcar que fue el propio Locho quien se sintió traicionado, así como Karina Iavícoli destacó que también se vio de esa forma en la edición. Ante las acusaciones, Lissa reveló que tuvo una charla con Loccisano en el baño, donde no hay cámaras ni micrófonos. "Él entró, me agarró del brazo y me dijo 'yo te voy a votar a vos para que tengas inmunidad pero a cambio después te pido que votes a quién yo te diga'", detalló la ex Bandana.

"Él se encargó de que quede así. Él sabía que yo no estaba segura", agregó cuando la panelista volvió a insistir en que para el afuera ella había traicionado a su excompañero con su decisión. Para cerrar, Lissa Vera explicó quién es realmente Locho Loccisano: "Es un pibe que tiene la capacidad de hacerte irritar y de exponerte a vos".

Participantes de El Hotel de los Famosos destrozaron a la producción de El Hotel de los Famosos

"Está todo mal. Y cuando digo que está todo mal me refiero a que hay enojos. Algunos integrantes del programa están enojados porque el segundo no se lleva nada", explicó Juan Etchegoyen a través de Radio Mitre. El periodista habló con diferentes participantes y aseguró que no están del todo a gusto con la decisión de la producción.

"Lo que sostienen es: ¿vale lo mismo ser cuarto que ser segundo? ¿Es lo mismo salir segundo que salir último? Es entendible el enojo", agregó Etchegoyen. Al mismo tiempo, relató algunos testimonios que le manifestaron aunque sin dar nombres: "Papelón. Ni una bicicleta nos dan, nada. Un bochorno. Es una locura".

Como consecuencia de la decisión de El Trece es que salieron al cruce a través de charlas con el periodista de Radio Mitre. "El ganador se lleva 10 millones de pesos y para el segundo, tercero y cuarto sobre todo que son los finalistas, no hay absolutamente nada", cerró.