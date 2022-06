Lionel Messi puso en su lugar a Rodrigo De Paul: "No gusta para nada"

El jugador de PSG y otras personas del ámbito laboral de Rodrigo De Paul se habrían mostrado enojadas por la decisión que tomó el futbolista tras su vínculo con Tini Stoessel.

Lionel Messi habría cuestionado a Rodrigo De Paul por la exposición de su relación amorosa con la cantante Tini Stoessel. El periodista Rodrigo Lussich aseguró que la imagen pública que el futbolista da desde que comenzó su noviazgo con la intérprete de La Triple T no gustaría a su entorno laboral.

"Hay un entorno de las esposas de los jugadores no la quiere a Tini Stoessel. Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática. Le pidieron que afloje un poco, no gusta para nada", comenzó su descargo el conductor de Socios del Espectáculo. Y aseguró que el cuerpo técnico, el plantel y la Selección estarían disgustados con la actitud que tomó De Paul en los últimos meses.

La panelista Karina Iavícoli reveló que el director técnico del Atlético Madrid, Diego "El Cholo" Simeone, también estaría muy disgustado con la nueva faceta de Rodrigo De Paul. "La verdad es que podría hacer todo lo que hace con Tini, porque tiene derecho, pero no mostrarse tanto", enunció la periodista.

"Me parece mal que no vea a los hijos, Después de estar diez años con una persona, ¡cómo podés cambiar de un día para el otro? Tini no tiene nada que ver con que él no se haga cargo de sus hijos", agregó Iavícoli algo indignada con De Paul.

El fuerte enojo de Rodrigo Lussich con "La Negra" Vernaci

Elizabeth "La Negra" Vernaci se quejó pro la presencia de un periodista afuera de la radio donde trabaja, donde también trabaja Roberto Pettinato, para hacerle preguntas al conductor sobre el caso de su hijo Felipe. La locutora criticó el morbo que abunda en televisión y Lussich se sintió tocado cuando, según él, Vernaci nombró a su programa de El Trece, Socios del Espectáculo.

"Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera. Vernaci decía que había una cámara de Lussich. Y que ella le había dicho como una gracia, como una venganza por poner cámaras acá, para joder a la gente, que Pettinato estaba acá adentro. Para que se quede cagado de frío afuera, y Pettinato se había ido hacía 20 minutos. Como si fuera una cosa divertida dejar cagar de frío a un notero", enunció Lussich. Y concluyó: "Tiene un prejuicio de la san puta conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más".