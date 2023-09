Levantan Got Talent Argentina de Telefe: los motivos de la decisión

Las autoridades de Telefe tomaron una drástica decisión con el programa. Got Talent Argentina no saldrá al aire en el canal de las pelotas.

Got Talent Argentina es un reality show que llegó a la pantalla de Telefe a mediados del 2023 y ha tenido buenas mediciones de rating desde su estreno. A pesar de esta realidad, el canal de las pelotas decidió no emitir el programa el próximo jueves y los fanáticos del ciclo se perderán de ver las destrezas de los participantes del mencionado concurso.

El reality show se trata de un concurso de destrezas físicas al que acuden personas no famosas para mostrar sus habilidades para ser juzgados por los jueves Florencia Peña, Abel Pintos, Emir Abdul y La Joaqui. El próximo 28 de septiembre un evento deportivo les impedirá a los televidentes disfrutar de esa dinámica y lo mismo sucederá con los fanáticos de la telenovela Traicionada.

Telefe transmitirá en vivo el partido de la semifinal de la CONMEBOL Libertadores™, cuando Boca Juniors recibirá a Palmeiras en la Bombonera. La transmisión del canal de Viacom contará con comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. El partido estará disponible también en forma gratuita en Pluto TV y los canales de streaming de Telefe (Twitch Telefe, Mitelefe.com y el canal Telefe Deportes 392 de Pluto TV).

Fuerte crítica de La Negra Vernaci a Got Talent Argentina

"Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir", comentó Vernaci en su programa de la Pop 101.5. Y cerró: "Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero. Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".

Abel Pintos apuntó contra una jurado de Got Talent Argentina

Un participante de Got Talent Argentina tenía una característica de su fisionomía similar a la de Abel Pintos -su calvicie- y por ese motivo el cantante lanzó una humorada al respecto. "El de la punta labura mucho en mis películas. Es mi doble de riesgo", soltó el intérprete de hits como De solo vivir y Motivos. Flor Peña acotó: "Es tu doble igualito. Dos gotas de agua".

Pintos no pudo dejar pasar el comentario de su compañera de jurado y arremetió contra ella sin tapujos. "Basta. Que yo lo diga es una cosa", concluyó. A pesar de este intercambio, el tono con el que ambos se dijeron esas frases y la buena onda que tiene n en el día a día del programa demuestran que solo se trató de un pase de comedia par aportar al show y que el vínculo entre los artistas es bueno.