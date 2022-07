Leo García denunció censura por parte de Tini Stoessel: "Estoy analizando hacer una demanda"

Leo García sufrió las consecuencias de sus polémicos dichos sobre Tini Stoessel y analiza llevar el tema a la Justicia.

Leo García sufrió las consecuencias de sus polémicos dichos sobre Tini Stoessel, a quien la llamó "putita" y la acusó de hacer música "de pendeja despechada". Tras el enorme revuelo que se generó en las redes sociales, al cantante le levantaron un show que tenía programado en Mendoza.

Según trascendió, García iba a tocar en Mendoza hasta que una persona de su equipo le avisó que lo habían cancelado por sus dichos sobre Tini. Al ser consultado al respecto, el cantante confirmó que esta información es verdadera y además dijo que va a hacer una demanda por "censura". “Cancelaron un show de Leo García en la provincia de Mendoza. Recibió un llamado de alguien que le preguntó por sus dichos sobre Tini Stoessel. 'El show se levanta', le dijeron”, relató el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre en diálogo con el músico.

Y agregó: “Te confirman un trabajo y después te lo levantan por algo que vos dijiste en redes sociales. La noticia de último momento es que él denuncia censura después de lo que pasó”. El cantante asintió y remarcó que le gustaría "que esto se sepa, porque no puede ser que censuren a alguien porque dijo algo por Twitter". "Estoy analizando hacer una demanda, necesito el apoyo de la prensa, tampoco es que yo me desespere por esa plata, pero me inquieta la injusticia”, cerró.

Los dichos de Leo García sobre Tini Stoessel

Leo García había insultado a Tini Stoessel en un vivo para Instagram y más tarde en su cuenta de Twitter. En su descargo, el cantante opinó que la intérprete de Miénteme no es merecedora de su éxito musical por hacer reguetón, género al que se refirió como "una basura que nada tiene que ver con nuestra cultura".

"Las tilingas esas que tenés de seguidoras. Vamos... ¿Le pediste a papá que te compre el disco? Putita. No tenés plata para comprártelo vos, ¿te compraste la entrada porque te la compró tu mamá o tu papá? ¡Andate a la puta que te parió!", gritó García en aquel video.

“La Tini diciendo 'mijente’. Nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo”, agregó. Y aprovechó para comentar sobre la relación de Tini y Rodrigo de Paul. "¿Qué te pasa, Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? Que dejó una mujer ahí con un chico llorando. Eso es lo que se habla de vos, ¡qué vergüenza!", concluyó. Apenas se viralizaron sus dichos, miles de usuarios le manifestaron su repudio.