Leevon Kennedy habló de su encuentro con Nazarena Vélez en un baño: "La mano"

La mediática que dice ser hija de Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy se animó a contar una picante experiencia con Nazarena Vélez.

La mediática Leevon Kennedy, quien siempre rocía de polémicas y grandes revelaciones los programas de televisión a los que asiste, subió la temperatura de LAM al contar su picante encuentro con Nazarena Vélez en el baño de América TV. "Me metió la mano", deslizó la supuesta hija de Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy ante la mirada atónita de Ángel de Brito.

Invitada al magazine, la artista Leevon Kennedy opinó sobre los escándalos de la farándula y soltó un inesperado agradecimiento para Nazarena Vélez, logrando sonrojar a la "angelita": "Le quiero decir gracias a Nazarena que me ayudó en el toilette. Me puse un body y me ayudó a prendérmelo. ¡Me metió la mano en la chuchi!". Picante, Nazarena le retrucó a De Brito: "Y vos, Ángel, pensás que yo no hago nada por el programa".

"La chuchi presidencial", sentenció el conductor con un dejo de ironía. "Yo lo doy todo por este programa", afirmó la mamá de Barbie Vélez ante la mirada atónita de sus compañeras, quienes no podían dar crédito a la revelación de Leevon. Luego de que las protagonistas del suceso lo confirmaran, la mediática Leevon apuntó hacia Nazarena y soltó: "Mirá gorda que voy a hacer pipi y tenés que ayudarme de nuevo con el body".

El exabrupto de Nazarena Vélez en LAM

Tentada, Nazarena le marcó el terreno con un afilado: "Tampoco te voy a tocar la concha todo el día". "Ya se le hizo vicio", aseguró Ángel de Brito. Risas mediante, Nazarena explicó cómo fue el intercambio con la mediática que devino en un blooper revelado al aire: "Vamos a controlarnos un poco. Yo fui al baño y ella me dijo 'ay, no se me abrocha'. Me agaché y la abroché". "¿La viste toda?", picanteó el conductos, pinchando a su panelista. Acto seguido, Leevon explicó que la "angelita" la ayudó porque ella no se puede agachar.

Por último, cuando la afilada Yanina Latorre le consultó a Nazarena si le vio la bombacha a Leevon, esta solo atinó a contradecirla y revelar que lo que si se dejó entrever fue su vagina. "¿Estaba depilada?", remató la pareja del periodista deportivo Diego Latorre, burlándose de Leevon.