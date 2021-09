Le robaron un extraño objeto a Susana Giménez, valuado en 1500 dólares: quién es el sospechoso

Susana Giménez perdió un importante objeto personal, de alto valor económico, y una persona muy cercana a ella podría ser el culpable.

Susana Giménez fue víctima de un robo de un objeto personal de un valor de 1500 dólares. Así lo anunció el periodista Ángel de Brito durante la transmisión de Los Ángeles de la Mañana (LAM). El objeto desapareció de forma inesperada, y cuando se supo públicamente, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Por ahora, se dice que hay un solo sospechoso.

Se trata de la icónica peluca rubia de Susana Giménez, el elemento más representativo de su imagen pública. Según las averiguaciones de las panelistas de LAM, la peluca tiene un valor de 1500 dólares. “Era una de las que más usaba desapareció de la peluquería de Miguel Romano”, comenzó Mariana Brey.

“Desapareció de la peluquería. Susana no tiene solo una, tiene varias, colecciona. Pero hay una específica, una de las que más usaba, que desapareció. Susana ya se mandó a hacer otra y el viernes de la semana pasada lo llamó a Miguelito para encargarle una nueva peluca”, continuó. “Y ahí viene la traición. Quien está peinando a Susana en este momento es Osvi, la nueva persona que está atendiendo a Susana”, señaló la panelista.

“A partir de la pandemia, Susana se fue a Uruguay y Miguel no podía viajar porque se cuidaba mucho. Poco a poco, Osvi fue ganando la confianza de Susana e incluso viajó a Uruguay a atenderla”, prosiguió Brey. Sin embargo, destacaron que hasta que no haya pruebas, el peluquero no puede ser acusado por el robo a Susana Giménez. “Habría una sospecha de Osvi, quien la está peinando ahora, aunque no podemos juzgarlo”, añadió. “Es curioso, porque no es algo que se robe habitualmente o que desaparezca, o que alguien se confunda y se lo lleve”, reflexionó de Brito. “No te podés confundir, es algo único, tiene sello personal”, opinó otra panelista. Por el momento, Susana no dio ninguna declaración al respecto.

Susana Giménez se va del país

Después de haber pasado toda la pandemia del coronavirus en Uruguay, Susana regresó a Argentina pero volverá a irse de nuevo: esta vez, a Estados Unidos. En esta oportunidad, acompañará al conductor Marley en su programa Por el mundo y viajarán por todo Miami. Probablemente, esto ocurra a fin de año, cuando se distiendan las restricciones por el coronavirus.

Susana Giménez y su experiencia con el coronavirus

La estrella de Telefe estuvo internada en terapia intensiva en Uruguay y, recientemente, detalló cómo fueron esos días para ella. “El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran”, comenzó. “Pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, recordó Susana.

“Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo horrible que es y las secuelas que deja”, sentenció. Giménez había contraído coronavirus entre su primera y segunda aplicación de la vacuna Pfizer, y el sábado 5 de junio, un día después de la segunda dosis, se hisopó y dio positivo.