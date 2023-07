Le robaron a Rodrigo Vagoneta en su propio edificio: "A la madrugada"

Rodrigo Vagoneta habló sobre el robo que sufrió en su edificio. El testimonio del humorista que aportó el video de las cámaras de seguridad.

Rodrigo Vagoneta sufrió un hecho de inseguridad en el edificio donde vive, ubicado en el barrio porteño de Caballito. La situación sorprendió no solo lo tomó por sorpresa a él, sino también a quienes residen en el lugar, por lo que brindó declaraciones sobre este tema y aportó el video de las cámaras de seguridad donde se puede ver al ladrón.

En Nosotros a la mañana, programa que condujo hasta hoy Joaquín "El Pollo" Álvarez en El Trece, brindaron la información en la mañana del jueves 13 de julio. Minutos más tarde, sacaron al aire a Vagoneta para que explique qué fue lo que pasó y cómo lo vivieron el resto de los vecinos.

"Bajé y estaban todos los cables sueltos. Fue a la madrugada", indicó el humorista, quien no fue el único que sufrió este hecho ya que el ladrón se llevó el portero eléctrico que se encuentra en planta baja, por lo tanto, a ninguno le funciona el timbre. "Se robaron también la puertita para el gas de bronce y las dos manijas de la puerta. Se ve que está caro el bronce, no sé", acotó.

Debido a esta situación, la administración del edificio tuvo que poner un cartón sobre donde iría el portero eléctrico con una nota: "Mercado Libre, Correo Argentino, etcétera, llamar por celular. Al portero se lo robaron". Sumado a eso, el cómico de 51 años dijo que "se está robando mucho acá en Caballito, se robaron todos los porteros eléctricos de todo el barrio".

Rodrigo Vagoneta confesó lo peor de trabajar con Tinelli y lo mandó al frente: "Me daba miedo"

Rodrigo Vagoneta es uno de los humoristas más representativos del exprograma del Show de VideoMatch, liderado por Marcelo Tinelli desde los años '90 hasta mediados de los 2000. Y con el correr del tiempo, el protagonista decidió hablar sobre su experiencia de trabajar con "El Cabezón" y expuso cuál era uno de sus mayores miedos.

"Le pedía a Dios no hacer cámaras ocultas en Videomatch. No me gustaban, me daban miedo", aseguró Rodrigo Vagoneta en Doble Mérito. De este modo, y pese a que las cámaras ocultas fueron gran parte del éxito del Show de VideoMatch, no todos sus intérpretes estaban cómodos al realizarlas.

La participación de Rodrigo Vagoneta en El Show de VideoMatch lo tuvo como protagonista en diferentes sketches, tales como Los Jaimitos, Los Tangueros y otros éxitos. En la actualidad, integra diferentes programas en los que desenvuelve su humor. Sin ir más lejos, en los últimos años le agregó su cuota humorística a los programas de Guido Kaczka en El Trece.